Big Fone vai colocar duas pessoas no Paredão; veja como será a dinâmica da 1ª semana do BBB 26

O Anjo poderá comprar uma segunda Imunidade; entenda

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:01

Tadeu Schmidt durante o BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

O temido (e amado) Big Fone está de volta ao Bih Brother Brasil. O retorno do aparelho foi anunciado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (13). Segundo o apresentador, caberá ao público decidir qual dos três telefones espalhados pela casa do BBB 26 será o responsável por transmitir a mensagem que colocará dois participantes direto no paredão.

Antes do início da primeira Prova do Líder da edição, Tadeu explicou a dinâmica da semana. Ele revelou que o Big Fone vai tocar na quinta-feira (15), ao vivo, durante o programa. Quem atender ficará imune e poderá indicar dois brothers para o primeiro Paredão.

Na sexta-feira (16), o novo líder colocará cinco participantes na mira. Já no sábado (17), acontece a primeira Prova do Anjo. O vencedor poderá imunizar uma pessoa imediatamente e, em seguida, participará de uma dinâmica onde poderá comprar uma segunda imunidade.