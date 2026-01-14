TRETA

Milena e Sol Vega trocam farpas e batem boca durante Prova do Líder do BBB 26: 'Late mais alto'

Sisters brigaram após a recreadora de festa infantil citar um emoji de planta recebido pela Veterana

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 06:59

Milena e Sol bateram boca durante prova do BBB 26 Crédito: Reprodução

A primeira Prova do Líder do BBB 26 teve bate boca, treta e confusão. Milena e Sol Vega protagonizaram uma briga na madrugada desta quarta-feira (14), enquanto participavam, com outros brothers e sisters, da disputa de resistência que vai definir a primeira liderança da casa.

A discussão começou quando os competidores falavam sobre os emojis do Queridômetro. Milena então falou sobre o emoji de planta que recebeu de Sol Vega. "Eu prefiro não saber, porque soube de uns já. Levo para o pessoal. Prefiro que ninguém me conte. Estou falando sério. Fiquei sabendo da sua. Você me contou, mas não era para ter contado", disse a recreadora de festa infantil.

"Mas aí é coisa minha!", afirmou Sol. "Eu sei, mas como é que você entra no Big Brother e fala comigo que não sabe o que é planta?", questionou Milena. Sarah Andrade então instigou: "Briga, briga".

"Ela falou que era como se fosse sobre florescer. A primeira coisa que se pensa quando pensa em Big Brother é o quê? Planta! Você me deu uma planta no sentido bom? Está tudo bem, é seu achismo", resmungou a babá. "Isso é uma coisa que eu acho. Se você levou para isso...", rebateu Sol Vega.

As duas ficam alguns minutos discutindo sobre o emoji de planta, até que a briga se intensificou. "Eu já peguei e já falei para você", falou Sol Vega. "Não to nem aí, velho. Já deu, pronto", disse Milena. "Mas o problema é seu! Você não cala a boca. Você não para de falar", disparou a Veterana. "Eu calo a minha boca se quiser. A boca é minha", retrucou Milena.

"Cresce, menina", gritou Sol Vega. "Crescer não dá mais, já passei dos 18", comentou Milena. "Só quer se aparecer. Cresce e aparece, querida. Só gosta de falar. Queria briga, então", disse a empresária. "A boca é minha e eu falo. Não era você que era toda quietinha e centrada? Personagem sumiu, agora ela surgiu. Não vou dar ibope para você", falou a babá.

"Olha que emoção maravilhosa, já animou o jogo, já está incrível", ironizou Milena. "Achou uma pessoa para brigar. Ela achou que eu ia ficar quietinha? me poupe, minha filha", avisou Sol. "Late, fala mais alto", disparou a recreadora.