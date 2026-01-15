Acesse sua conta
Você sabia que existe uma água tão pura que pode virar um veneno e matar se for consumida?

Saiba por que o líquido usado na fabricação de eletrônicos pode roubar nutrientes vitais das suas células

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 19:00

Entenda os processos químicos que transformam a água pura em uma substância cara e imprópria para o consumo
Entenda os processos químicos que transformam a água pura em uma substância cara e imprópria para o consumo Crédito: Freepik

Beber água direto da torneira sem filtro pode causar infecções graves como a cólera ou a hepatite.

Todavia, existe um tipo de água produzida por cientistas que pode ser ainda mais traiçoeira. Ela é tão limpa que se torna agressiva ao entrar em contato com o tecido humano.

Por que a água mineral faz 'glup'

Galões d’água: força da gravidade exerce um papel fundamental ao puxar o líquido para baixo, criando um vácuo parcial no topo por Reprodução
Para preencher esse espaço vazio, o ar precisa percorrer toda a coluna de água até atingir a superfície interna (Imagem: allstars | Shutterstock) por Imagem: allstars | Shutterstock
É justamente nesse trajeto ascendente do ar, formando bolhas grandes, que o som de "glub" é gerado de forma audível por Reprodução | Instagram
1 de 3
Galões d’água: força da gravidade exerce um papel fundamental ao puxar o líquido para baixo, criando um vácuo parcial no topo por Reprodução

Essa curiosidade química desafia o senso comum sobre o que é saudável.

Enquanto buscamos filtros cada vez melhores, a pureza absoluta se torna um veneno silencioso. É fundamental compreender que a água que mata nossa sede não é puramente H₂O do ponto de vista técnico.

O que torna esse líquido diferente da água comum

A água potável é uma mistura rica que contém diversos íons essenciais para a nossa sobrevivência biológica.

Elementos como potássio e ferro garantem que o metabolismo funcione sem interrupções. Sem esses componentes, o líquido perde sua função nutricional primária para os seres vivos.

Já a água ultrapura é o resultado de métodos extremos de filtragem industrial e destilação.

Esses processos eliminam quase todas as substâncias que tornam a água própria para o consumo. Assim, o líquido se torna um componente industrial puro, mas biologicamente incompleto.

Como a sede de minerais afeta o seu organismo

A ciência explica que, por ser quimicamente “vazia”, essa água tenta equilibrar sua composição absorvendo minerais do ambiente.

Ao ser ingerida, ela inicia a retirada de nutrientes essenciais das células humanas. Esse fenômeno de “lixiviação” prejudica diretamente a saúde de quem a consome.

O uso contínuo dessa substância leva rapidamente a um estado de desequilíbrio eletrolítico interno.

Os sintomas incluem náuseas, cansaço extremo e uma sensação de debilidade geral no corpo. Sem os sais minerais necessários, o organismo simplesmente perde sua capacidade de operar plenamente.

O papel essencial dessa substância na indústria

Apesar dos riscos biológicos, a água ultrapura desempenha um papel fundamental na tecnologia moderna.

Ela é peça-chave na limpeza de componentes farmacêuticos e na criação de semicondutores. Sem essa pureza, a produção de eletrônicos seria inviável devido à interferência de micropartículas.

O custo para obter tal nível de limpeza reflete-se no preço final do produto de laboratório.

Dependendo do método utilizado, o valor por litro atinge marcas que variam de R$ 85 a R$ 400. É um investimento alto para a ciência, mas um risco desnecessário para o corpo.

