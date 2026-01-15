Você sabia que existe uma água tão pura que pode virar um veneno e matar se for consumida?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 19:00
Beber água direto da torneira sem filtro pode causar infecções graves como a cólera ou a hepatite.
Todavia, existe um tipo de água produzida por cientistas que pode ser ainda mais traiçoeira. Ela é tão limpa que se torna agressiva ao entrar em contato com o tecido humano.
Essa curiosidade química desafia o senso comum sobre o que é saudável.
Enquanto buscamos filtros cada vez melhores, a pureza absoluta se torna um veneno silencioso. É fundamental compreender que a água que mata nossa sede não é puramente H₂O do ponto de vista técnico.
A água potável é uma mistura rica que contém diversos íons essenciais para a nossa sobrevivência biológica.
Elementos como potássio e ferro garantem que o metabolismo funcione sem interrupções. Sem esses componentes, o líquido perde sua função nutricional primária para os seres vivos.
Já a água ultrapura é o resultado de métodos extremos de filtragem industrial e destilação.
Esses processos eliminam quase todas as substâncias que tornam a água própria para o consumo. Assim, o líquido se torna um componente industrial puro, mas biologicamente incompleto.
A ciência explica que, por ser quimicamente “vazia”, essa água tenta equilibrar sua composição absorvendo minerais do ambiente.
Ao ser ingerida, ela inicia a retirada de nutrientes essenciais das células humanas. Esse fenômeno de “lixiviação” prejudica diretamente a saúde de quem a consome.
O uso contínuo dessa substância leva rapidamente a um estado de desequilíbrio eletrolítico interno.
Os sintomas incluem náuseas, cansaço extremo e uma sensação de debilidade geral no corpo. Sem os sais minerais necessários, o organismo simplesmente perde sua capacidade de operar plenamente.
Apesar dos riscos biológicos, a água ultrapura desempenha um papel fundamental na tecnologia moderna.
Ela é peça-chave na limpeza de componentes farmacêuticos e na criação de semicondutores. Sem essa pureza, a produção de eletrônicos seria inviável devido à interferência de micropartículas.
O custo para obter tal nível de limpeza reflete-se no preço final do produto de laboratório.
Dependendo do método utilizado, o valor por litro atinge marcas que variam de R$ 85 a R$ 400. É um investimento alto para a ciência, mas um risco desnecessário para o corpo.