O país que mais neva no mundo tem montes de gelo mais altos que casas

Agência Correio
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:00
Imagine viver em um local onde o gelo cobre quase tudo durante o inverno. Embora o norte da Europa seja famoso pelo frio, o Japão é quem realmente domina essa categoria climática.
O território japonês apresenta volumes de neve que surpreendem até os viajantes mais experientes e as agências de meteorologia do país.
Aomori recebe anualmente cerca de 7,9 metros de neve, o que a torna líder global. Por isso, a rotina da população exige um esforço constante para manter as estradas transitáveis.
As paredes de neve nas calçadas tornam-se marcos visuais impressionantes e mudam completamente o cenário de vilas e cidades.
Sapporo também se destaca, com média de 4,85 metros, atraindo visitantes do mundo inteiro. Além dela, Toyama registra 3,6 metros de acúmulo por causa de sua localização estratégica na costa japonesa.
Essas cidades provam que o país é um destino definitivo para quem busca o máximo de frio extremo.
Quando as nuvens encontram as montanhas, despejam neve em quantidades massivas sobre as cidades. Portanto, a geografia montanhosa atua como um obstáculo que potencializa o acúmulo de gelo nas regiões próximas. Esse ciclo natural garante ao Japão o título de lugar com mais neve no planeta.
Toda essa neve surge devido ao encontro de massas de ar da Sibéria com o oceano.
O vento frio absorve a umidade do Mar do Japão, gerando nuvens densas e muito pesadas. Assim, o clima japonês torna-se propício para precipitações recordes, que transformam a vida dos moradores locais.