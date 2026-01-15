Acesse sua conta
'Kiss All the Time': Tudo o que sabemos sobre o novo álbum de Harry Styles

Após quatro anos de espera, o sucessor de Harry's House finalmente ganha data de lançamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:38

Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O mistério finalmente acabou: Harry Styles está oficialmente de volta. Após meses instigando os fãs com pistas enigmáticas, o cantor confirmou nesta quinta-feira (15) o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, intitulado "Kiss All the Time. Disco, Occasionally".

O sucessor do aclamado Harry’s House (que limpou a mesa no Grammy de 2023) já tem data marcada: 6 de março. Mas não foi apenas um post comum no Instagram. Styles montou uma operação que envolveu de áudios misteriosos no WhatsApp a letreiros gigantes espalhados pelo mundo.

Antes do anúncio oficial, Harry espalhou "lambe-lambes" e outdoors com a frase "We Belong Together" em cidades estratégicas como São Paulo, Londres, Paris, Nova York e Copenhague. As peças traziam mensagens enigmáticas como "see you very soon" (a gente se vê em breve) e "let the light in" (deixe a luz entrar), deixando o fandom (comunidade de fãs) em estado de alerta.

O mistério ganhou força com o site webelongtogether.co, que redirecionava os fãs para um canal oficial no WhatsApp. Quem se cadastrou recebeu áudios exclusivos com a voz do cantor cantarolando a nova melodia. Além disso, o vídeo de 9 minutos intitulado "Forever, Forever", lançado de surpresa no YouTube em dezembro com cenas da Love On Tour, já dava as pistas. 

  • O que esperar do novo disco?

A produção continua nas mãos de Kid Harpoon, o "fiel escudeiro" que acompanha Harry desde o início da carreira solo. O álbum terá 12 faixas inéditas e, pela capa, onde Harry aparece sob uma bola de discoteca em um clima retrô, já dá para sentir que a estética dos anos 70 continua viva, mas com uma nova roupagem.

Harry Styles

Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
Capa do novo álbum do Harry Styles; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles na "LOVE ON TOUR" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles na "LOVE ON TOUR" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles por Shutterstock
Harry Styles fez parte da boyband One Direction  por Divulgação
Integrantes do One Direction: Liam, Louis, Niall e Harry, da esquerda para direita por Shutterstock
1 de 7
Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais

  • Teorias

O título peculiar, que em português seria algo como "Beijar o Tempo Todo. Disco, Ocasionalmente", já virou combustível para teorias. O palpite da vez é que o disco será dividido em dois humores: um lado íntimo e acústico ("Kiss All the Time") e outro com batidas de pista ("Disco, Occasionally").

No entanto, o que realmente está emocionando o fandom é o lema da campanha: "We Belong Together" (Nós pertencemos um ao outro). Muitos acreditam que este será o trabalho mais vulnerável de Harry, possivelmente trazendo reflexões sobre a perda de seu ex-parceiro de One Direction, Liam Payne, em 2024. A frase e o vídeo misterioso "Forever, Forever", lançado em dezembro, indicam que a saudade será um tema central.

A contagem regressiva começou e, pelo que tudo indica, Harry Styles não está voltando apenas para as paradas de sucesso, mas para entregar o trabalho mais pessoal e sensível de sua carreira até aqui. Março promete ser o mês em que a "luz vai entrar" novamente.

