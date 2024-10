PERDA PRECOCE

Mãe de Harry Styles lamenta morte de Liam Payne: 'Era apenas um menino'

Nos comentários, fãs pediram para que ela cuide de Harry após o anúncio da morte de Liam

Estadão

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 14:22

Harry e a mãe e Liam Payne Crédito: Reprodução

A biógrafa Anne Twist, mãe do cantor britânico Harry Styles, lamentou a morte do colega do filho, o cantor Liam Payne, nesta quarta-feira, 16. Liam morreu em Buenos Aires, na Argentina, aos 31 anos. O ex-integrante da One Direction foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte aos jornais argentinos La Nación e Clarín.

Anne publicou uma imagem de um coração partido com um fundo preto. "Apenas um menino", escreveu ela na legenda da publicação

Nos comentários, fãs pediram para que ela cuide de Harry após o anúncio da morte de Liam. "Anne, se cuide e, por favor, cuide do Harry por nós. Saúde mental é tudo. Nós te amamos", escreveu uma fã. "Por favor, cuide dos garotos. Permaneçam juntos", disse outra.

Ao lado de Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, Liam e Harry formaram a One Direction em 2010. Todos os integrantes, que tinham idades entre 16 e 19 anos, participaram do programa The X Factor. A banda quebrou recordes e se tornou o primeiro grupo a emplacar quatro discos em primeiro lugar no ranking oficial da indústria musical nos Estados Unidos.