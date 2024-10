EX-VOCALISTA DO ONE DIRECTION

Fotos do quarto de Liam Payne reforçam hipótese de uso de drogas antes de morte em hotel

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 09:12

Imagens do quarto onde estava hospedado o cantor Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, reforçam a hipótese de que o cantor consumiu drogas e ingeriu álcool antes de cair do 3º andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

O cantor foi encontrado morto na área interna do hotel Casa Sur, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte logo após chegar ao local.

O jornal argentino La Nación confirmou com autoridades a veracidade das imagens que viralizaram nas redes sociais que mostram o quarto de Liam.

As imagens mostram uma televisão LED com a tela destruída, além de taças e garrafas de bebidas alcoólicas.

Em uma mesa, estão vestígios de diferentes substâncias, entre elas um pó branco, um isqueiro, uma lata de refrigerante queimada, papel alumínio e restos de uma caixa de sabão.

Em outra imagem, no banheiro do quarto, podem ser vistos restos de uma vela e papel alumínio amassado e queimado, que reforçam a ideia do uso de drogas.

Confusão em hotel

As autoridades foram chamadas ao hotel Casa Sur para conter um "homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool", de acordo com o La Nación. Vizinhança e testemunhas do hotel ouviram gritos que seriam do cantor.

Por volta das 17h, o 911 foi acionado após vizinhos e hóspedes do hotel terem ouvido barulho vindo de um dos quartos. Eles relataram a presença de um 'homem agressivo', que indicava estar sob efeito de drogas ou álcool.

Minutos depois, os hóspedes ouviram um forte barulho vindo da área interna do hotel. Em seguida, o corpo de Liam Payne foi encontrado.

"Às 17h04 [horário local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical", explicou Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina.

Fratura no crânio

Alberto Crescenti informou que o artista sofreu uma queda de 13 a 14metros e não houve possibilidade de reanimação.

Crescenti disse que o cantor sofreu uma fratura na base do crânio após a queda. Ele 'apresentava lesões incompatíveis com a vida e não foi possível reanimá-lo', afirmou o socorrista.

O laudo com o resultado da autópsia que vai indicar a causa da morte ainda não foi divulgado.

Fotos do corpo

O site de notícias de famosos TMZ irritou fãs do cantor após publicar partes do corpo de Liam no Twitter, agora X. O site publicou inicialmente na publicação: 'O TMZ obteve uma foto mostrando o corpo de Liam em um deck de madeira do hotel com mesas e cadeiras próximas'.

A imagem mostra o corpo do cantor estendido numa área interna do hotel argentino. A imagem não mostra o corpo inteiro do cantor, mas trechos das tatuagens.

'Não vamos mostrar o corpo inteiro, mas você pode ver claramente a tatuagem dele – um relógio no antebraço esquerdo e um escorpião no abdômen', completa o TMZ.

Após a repercussão negativa nas redes sociais, o TMZ removeu as fotos do corpo de Liam. Outros usuários do Twitter republicaram a imagem do corpo do cantor e também foram criticados.

Quem era Liam Payne?

Payne nasceu em 1993 em Wolverhampton, no interior da Inglaterra. Ele ganhou fama internacional com a banda One Direction, banda inglesa formada no reality musical The X Factor, em 2010.

O grupo, além de Liam, contava com Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan. Após a separação da banda, em 2016, ele seguiu carreira solo.