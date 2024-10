CRITICADOS

Fotos do corpo do cantor Liam Payne, do One Direction, vazam na internet

Site de notícias de fofoca divulgou fotos do corpo do cantor e foi criticado após repercussão

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 07:58

Liam Payne Crédito: Divulgação

Imagens do corpo do cantor Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, que morreu nesta quarta-feira (16) depois de cair do 3º andar de um hoteL em Buenos Aires, na Argentina, foram divulgadas na internet.

O cantor foi encontrado morto na área interna do hotel Casa Sur, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte logo após chegar ao local.

O site de notícias de famosos TMZ irritou fãs do cantor após publicar imagens de partes do corpo de Liam no Twitter, agora X. O site publicou inicialmente: 'O TMZ obteve uma foto mostrando o corpo de Liam em um deck de madeira do hotel com mesas e cadeiras próximas'.

A imagem mostra o corpo do cantor estendido numa área interna do hotel argentino. A imagem não mostra o corpo inteiro do cantor, mas partes do corpo com trechos das tatuagens.

'Não vamos mostrar o corpo inteiro, mas você pode ver claramente a tatuagem dele – um relógio no antebraço esquerdo e um escorpião no abdômen', completa o TMZ.

Após a repercussão negativa nas redes sociais, o TMZ removeu as fotos do corpo de Liam. Outros usuários do Twitter republicaram a imagem do corpo do cantor e também foram criticados.

"Você é nojento, TMZ", escreveu a cantora Alessia Cara, que teve o post compartilhado por milhares de pessoas no Twitter. "Fod*-se o TMZ", xingou Sasha Malik, prima de Zayn Malik, também ex-integrante do One Direction.

Confusão em hotel

As autoridades foram chamadas ao hotel Casa Sur para conter um "homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool", de acordo com o La Nación. Vizinhança e testemunhas do hotel ouviram gritos que seriam do cantor.

O corpo do cantor foi achado no interior do hotel pouco depois das 17h, horário local.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical", explicou Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina.

Fratura no crânio

Alberto Crescenti informou que o artista sofreu uma queda de 13 a 14metros e não houve possibilidade de reanimação.

Crescenti disse que o cantor sofreu uma fratura na base do crânio após a queda. Ele 'apresentava lesões incompatíveis com a vida e não foi possível reanimá-lo', afirmou o socorrista.