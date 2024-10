INVESTIGAÇÃO

Queda em hotel e fratura no crânio: veja o que se sabe sobre morte de Liam Payne

Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, morreu aos 31 anos após cair de hotel em Buenos Aires

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 07:50

Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, morreu aos 31 anos Crédito: Reprodução

Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, morreu nesta quarta-feira (16) depois de cair do 3º andar de um hotem em Buenos Aires, na Argentina.

O cantor foi encontrado morto na área interna do hotel Casa Sur, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte logo após chegar ao local.

Confusão em hotel

As autoridades foram chamadas ao hotel Casa Sur para conter um "homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool", de acordo com o La Nación. Vizinhança e testemunhas do hotel ouviram gritos que seriam do cantor.

O corpo do cantor foi achado no interior do hotel pouco depois das 17h, horário local.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical", explicou Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina.

Liam Payne sofreu fratura no crânio

Alberto Crescenti informou que o artista sofreu uma queda de 13 a 14metros e não houve possibilidade de reanimação.

Crescenti disse que o cantor sofreu uma fratura na base do crânio após a queda. Ele 'apresentava lesões incompatíveis com a vida e não foi possível reanimá-lo', afirmou o socorrista.

O laudo com o resultado da autópsia, que vai indicar a causa da morte do cantor, ainda não foi divulgado.

Com quem Liam Payne estava no hotel?

Não há informações sobre quem acompanhava o cantor no hotel. Menos de uma hora antes da notícia ser confirmada pela imprensa argentina, o cantor havia postado uma foto em seu perfil do Snapchat.

Nas imagem publicada, ele aparece ao lado da namorada, Kate Cassidy. Os dois estão em frente a um espelho, com Payne sem camisa e sorrindo. Segundo fãs, a mesma foto já havia sido publicada por ele em 2023.

O que Liam Payne fazia em Buenos Aires?

Liam Payne foi ao show de Niall Horan, ex-colega de One Direction na Argentina. O reencontro ocorreu no início de outubro, em Buenos Aires.

Os dois se encontraram nos bastidores da The Show Live On Tour, turnê de Horan que passou por São Paulo e Rio de Janeiro no final de setembro antes de chegar à capital argentina Payne chegou a compartilhar registros do show e uma foto ao lado do amigo. "Reunidos", escreveu ele, no Snapchat.

Quem era Liam Payne?

Payne nasceu em 1993 em Wolverhampton, no interior da Inglaterra. Ele ganhou fama internacional com a banda One Direction, banda inglesa formada no reality musical The X Factor, em 2010.

O grupo, além de Liam, contava com Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan. Após a separação da banda, em 2016, ele seguiu carreira solo.

Ainda hoje, a One Direction acumula 42,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify mesmo após sete anos do término.