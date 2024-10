CASO ESTÁ EM INVESTIGAÇÃO

Autoridades argentinas confirmam que Liam Payne pulou de sacada de hotel

Cantor foi encontrado morto em hotel em Buenos Aires

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 11:40

Liam Payne Crédito: Divulgação

O diretor de comunicações e porta-voz do Ministério da Segurança de Buenos Aires confirmou que o cantor Liam Payne pulou da sacada do quarto do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. A informação foi divulgada pela Associated Press.

Segundo a polícia de Buenos Aires, foram encontrados vestígios de álcool e clonazepam (remédio usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros) no quarto do cantor.

A polícia correu para o hotel Casa Sur, onde o cantor estava hospedado, após receber uma ligação que descrevia um “homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool”, em um dos quartos.

"Precisamos que alguém seja enviado com urgência porque não sei se a vida do hóspede está em risco. O quarto tem varanda e temos medo que façam alguma coisa", disse.

Segundo o jornal argentino El Clarín, o resultado preliminar da autópsia revelou que as causas da morte como "politraumatismo" e "hemorragias interna e externa". O cantor também foi submetido a um exame toxicológico, que poderá apontar uso de drogas e álcool.

Quarto do hotel

Imagens do quarto onde estava hospedado o cantor Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, reforçam a hipótese de que o cantor consumiu drogas e ingeriu álcool antes de cair do 3º andar de um hotel.

O cantor foi encontrado morto na área interna do hotel Casa Sur, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte logo após chegar ao local. O jornal argentino La Nación confirmou com autoridades a veracidade das imagens que viralizaram nas redes sociais que mostram o quarto de Liam.