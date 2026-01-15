Acesse sua conta
Anitta é a atração da primeira festa do BBB 26

Artista veterana nos palcos do reality promete trazer grandes sucessos e clássicos do Carnaval em seu repertório

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:20

Anitta já se apresentou no BBB 25
Anitta já se apresentou no BBB 25 Crédito: Reprodução | Globo

A primeira festa promete agitar a casa do BBB, com a cantora Anitta, veterana nos palcos do reality, nesta sexta-feira (16). O show será divido em dois momentos: uma apresentação solo e uma performance com o DJ Matheus Alves.

Na ocasião, o repertório terá vários sucessos da cantora, como “Menina Má”, “Vai Malandra”, “Envolver” e “Movimento Sanfoninha”, além de hits mais recentes como “Lugar Perfeito” e “Joga pra Lua”. Também não ficam de fora as músicas de Carnaval conhecidas do público brasileiro, que a cantora faz questão de trazer em suas apresentações.

A cantora também promete juntar os brothers e sisters na pista de dança, garantindo momentos de interação e descontração. A festa terá uma cenografia imersiva e tecnológica em que os participantes acessarão evento através de um túnel de LEDs com artes em 3D, que se estenderão por toda a ornamentação do espaço em diferentes formatos, criando uma atmosfera envolvente. O evento ainda terá um set interativo de revestimento reflexivo para produção de conteúdo e mobiliário em forma de cubos.

