Maxiane lamenta saída de Henri Castelli do BBB 26: 'Uma pena que não beijei sua boca'

Giuliana Mancini
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:28
A eliminação de Henri Castelli do BBB 26, anunciada por Tadeu Schmidt na noite desta quarta-feira (14), gerou reações dentro da casa mais vigiada do Brasil. Maxiane, por exemplo, não escondeu a decepção ao receber a notícia. A sister já havia revelado que o ator era um crush seu da adolescência.
Visivelmente frustrada, a participante comentou a saída do Camarote em tom bem-humorado. "Valeu, baby crush. Uma pena que não beijei sua boca. Mas eu prometo que, quando eu sair, vou beijar sua boca, Henri Castelli!", disse, arrancando risadas dos colegas.
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência
Maxiane afirmou que beijar o ator fazia parte de seus planos no jogo, mas que a saída inesperada acabou frustrando a expectativa. Ao ouvir o desabafo, Sarah Andrade lamentou: "Foi quase".
Henri Castelli deixou o reality por orientação médica após passar mal durante a Prova do Líder e sofrer duas convulsões.