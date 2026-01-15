Acesse sua conta
'Três Graças': Ferette descobre traição de Zenilda e fica revoltado

Relação de Ferette e Zenilda fica estremecida após desconfiança do vilão

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:03

Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças'
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | TV Globo

Na novela “Três Graças”, Ferette (Murilo Benício) verá suas mentiras ruírem dentro de sua própria casa. O vilão ficará em choque ao descobrir que sua esposa, Zenilda (Andréia Horta) desconfia de seus negócios escusos e está se unindo às pessoas que querem desmontar a fraude dos medicamentos falsificados distribuídos pela fundação.

"A minha esposinha não é tão fiel assim. Detesto dizer isso, mas a Arminda [Grazi Massafera] tinha razão", dirá o vilão. Zenilda começa a agir, após a prisão injusta de José Maria (Túlio Starling), detido em uma armação de Ferette sob acusação de “falsificação e comercialização ilegal de receitas”, Zenilda vira advogada do médico. As cenas estão previstas para ir ao ar na próxima terça-feira (20).

O intuito do empresário será parar as investigações de José Maria. No entanto, ele não contará com a determinação de Zenilda, que assumirá a defesa do filho de Xênica (Carla Marins).

Xênica sacará que o filho honesto terá sido vítima do vilão. Inclusive, ele ameçará demiti-la por justa causa por difamar a imagem da empresa. O momento da verdade ocorrerá nos corredores da própria fundação.

Escondido, Ferette flagra uma conversa reveladora entre Xênica, e sua esposa. Zenilda irá até colocá-la a par do andamento do caso do médico, que estará a espera de uma audiência de custódia. A relações públicas da fundação falará à amiga que tem certeza do esquema criminoso.

"Essa prisão é por causa dos boatos sobre os remédios lá da Chacrinha", contará Xênica. Zenilda deixará claro que não acredita na integridade da instituição. Ela disparará: "Sobre isso, a gente pode falar em qualquer lugar. Menos aqui dentro da fundação".

Ao ouvir a declaração escondido, Ferette ficará com ódio porque sua mulher está se voltando contra ele. Então ele conclui que ela não é tão fiel como imaginava. A partir do flagrante, o clima na residência se tornará insuportável.

“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.

Três Graças

