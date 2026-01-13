Protagonista de ‘Três Graças’ assume relacionamento com filho de Leonardo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 23:59
Em meio ao sucesso pessoal no horário nobre, a atriz Alana Cabral, a Joélly de “Três Graças”, abriu o coração e assumiu o relacionamento com o também ator João Guilherme. No entanto, o relacionamento dos dois começou em maio de 2024.
Inclusive, os dois se conhecem desde quando eram crianças, e atuavam em produções infantis. No entanto, a aproximação aconteceu apenas anos depois, durante a montagem de um espetáculo teatral. A antiga amizade acabou evoluindo para algo além dos palcos, marcando uma nova etapa na vida dos dois.
Protagonistas de Três Graças
O casal agora enfrenta a distância, já que João Guilherme vive em Singapura. “É um namoro à distância, algo novo para mim. Sempre disse que nunca faria isso, mas me apaixonei”, disse em entrevista à revista Quem.
De acordo com ela, a relação é baseada em conversas frequentes e atividades compartilhadas de forma virtual, como leituras simultâneas e chamadas de vídeo, o que ajuda a manter a conexão.
A atriz também reforçou que vive um período de dedicação intensa de trabalho e prefere não transformar a vida pessoal no centro das atenções.