Protagonista de ‘Três Graças’ assume relacionamento com filho de Leonardo

Atriz de novela das nove da TV Globo estava com filho de Leonardo desde maio

  Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 23:59

Joélly (Alana Cabral)
Joélly (Alana Cabral) Crédito: Reprodução | Globo

Em meio ao sucesso pessoal no horário nobre, a atriz Alana Cabral, a Joélly de “Três Graças”, abriu o coração e assumiu o relacionamento com o também ator João Guilherme. No entanto, o relacionamento dos dois começou em maio de 2024.

Inclusive, os dois se conhecem desde quando eram crianças, e atuavam em produções infantis. No entanto, a aproximação aconteceu apenas anos depois, durante a montagem de um espetáculo teatral. A antiga amizade acabou evoluindo para algo além dos palcos, marcando uma nova etapa na vida dos dois.

O casal agora enfrenta a distância, já que João Guilherme vive em Singapura. “É um namoro à distância, algo novo para mim. Sempre disse que nunca faria isso, mas me apaixonei”, disse em entrevista à revista Quem.

De acordo com ela, a relação é baseada em conversas frequentes e atividades compartilhadas de forma virtual, como leituras simultâneas e chamadas de vídeo, o que ajuda a manter a conexão.

A atriz também reforçou que vive um período de dedicação intensa de trabalho e prefere não transformar a vida pessoal no centro das atenções.

