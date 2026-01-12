Acesse sua conta
'Três Graças': Consuelo chega e desmascara plano macabro de Misael

Nova personagem chega e provoca reviravolta na novela

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:34

Consuelo e Misael em 'Três Graças'
Consuelo e Misael em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | Globo

Na novela “Três Graças”, a chegada de Consuelo (Viviane Araújo) marca um ponto importante na história da trama, já que a personagem aparece determinada a impedir que Misael (Belo) cometa um crime grave. No desespero, ela revela ao grupo de justiceiros que o ex-companheiro fugiu com o dinheiro do roubo porque pretende se vingar de Ferette (Murilo Benício) e ainda que providenciou uma arma para executar o plano.

Consuelo, a nova personagem faz sua estreia no capítulo previsto para ir ao ar no dia 19 de janeiro e segue ‘de cara’ ao ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira). Lá, ela conta a verdade sobre suas intenções a Misael, deixando o empresário em estado de choque.

Preocupado com a segurança de Consuelo, Joaquim pede para Júnior (Guthierry Sotero) acolhê-la, tremendo que ela sofre represálias ao se opor ao plano do ex-companheiro. Em seguida, Joaquim reúne o grupo envolvido na expropriação para apresentar Consuelo e esclarecer a situação.

No entanto, Misael ainda tenta entender por que todos foram convocados, e é surpreendido quando a ex surge e expõe suas intenções de vingança, incluindo a compra de uma arma e a tentativa de usar o dinheiro roubado para contratar um matador profissional.

A revelação faz com que Joaquim compreenda o verdadeiro motivo da fuga de Misael com o dinheiro. Consuelo, em seguida, confirma que tentou impedir o crime e que, ao falhar, decidiu denunciar o plano ao grupo. Pressionado por todos, Misael afirma que desistirá da ideia de matar Ferette, mas seus gestos e atitudes mostram que suas palavras não são confiáveis.

“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.

Tags:

Três Graças

