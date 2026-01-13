‘Três Graças’: Joaquim engravida Arminda e descobre podre de Misael

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 20:21
Na novela “Três Graças”, uma revelação bombástica promete mudar completamente o rumo da história de Arminda (Grazi Massafera), que se torna amante de Joaquim (Marcos Palmeira) e engravida do pai ausente de Gerluce (Sophie Charlotte).
Além disso, Joaquim descobre ainda um segredo muito perigoso de Misael (Belo) e passa a enxergar que a guerra entre os personagens está prestes a atingir um nível sem volta. O clima de tensão aumenta e a trama é tomada por suspense.
Três Graças
A descoberta de Joaquim acontece quando Consuelo (Viviane Araújo) decide contar toda a verdade a Joaquim. Ela revela que Misael está tomado pelo desejo de vingança contra Ferette (Murilo Benício) e não mede consequências para alcançar seu objetivo. Com a confissão, Misael não apenas ameaça o rival, como também já teria estruturado um plano real para tirar a sua vida.
Joaquim fica em choque ao saber que Misael comprou uma arma e ainda pretende usar dinheiro de um assalto para contratar um matador profissional. Diante das informações, o empresário compreende que a situação ultrapassou o limite do aceitável e que o confronto pode gerar uma sequência de tragédias irreversíveis. Assim, Joaquim se vê diante de um dilema: permanecer em silêncio e permitir que o crime aconteça ou tentar impedir que o pior se concretize.