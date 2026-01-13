Resumo: Veja o que acontece em ‘Três Graças’ nesta terça-feira (13 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:59
Confira o resumo de “Tres Graças” desta terça-feira (13 de janeiro):
Arminda (Grazi Massafera) se esconde de Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky). Rogério (Eduardo Moscovis) diz a Gerluce (Sophie Charlotte) que tem o objetivo de abrir uma Fundação, e avisa a cuidadora para tomar cuidado com Ferette (Murilo Benício) e Arminda.
Três Graças
Juquinha informa a Zenilda (Arlete Salles) o que foi apurado até agora no inquérito da morte de Rogério. Macedo (Rodrigo García) tira foto do delegado Jairo (André Mattos) com Morena (Gabriela Loran). Arminda conta a Ferette que viu Lorena com Juquinha.
Claudia (Lorrana Mousinho) avisa ao grupo que deseja que Gerluce ocupe o cargo de presidente da fundação que irá criar. Gerluce deixa claro a Lígia que não gostou da presença de Jorginho (Juliano Cazarré) na sua casa. Ferette fica escandalizado ao ver Lorena com Juquinha. Gerluce discute com Jorginho, que acaba passando mal.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.