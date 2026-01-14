NOVELA DAS NOVE

‘Três Graças’: Arminda surta após usar substâncias ilícitas do filho e causa confusão nas ruas de São Paulo

Vilã fica completamente alucinada e passa vexame nas ruas

Felipe Sena

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18:23

Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' Crédito: Reprodução | TV Globo

Arminda (Grazi Massafera) vai protagonizar uma série de cenas caóticas nos próximos capítulos de “Tres Graças”, após experimentar substâncias ilícitas que rouba do próprio filho Raul (Paulo Mendes).

Arminda perderá totalmente a noção da realidade. Em um surto de euforia, ela decide que é hora de “mudar de vida” e começa a dançar e gritar no quarto, chamando a atenção de Gerluce (Sophie Charlotte) e Josefa (Arlete Salles) pelo forte cheiro no corredor.

“Então quer dizer que a dona Cobra vai fumar?”, diz Josefa, arrancando risos da cúmplice. A vilã decide que vai “fazer o bem” após experimentar as drogas e enche o carro com sacolas de compras caras - entre elas, chocolates belgas - afirmando que vai distribuí-las na comunidade da Chacrinha.

Ela dá ordens ao motorista para seguir viagem, no entanto, o trajeto muda quando Arminda avista uma confusão em uma praça no centro de São Paulo, onde encontra Raul no meio de uma briga com Mirinho (Caio Scot), o morador em situação de rua que havia encontrado o celular do rapaz. Alterada, a vilã desce do carro, se mete no confronto e expulsa Mirinho aos berros.

Apesar de defender Raul, Arminda acaba insultando o próprio filho, chamando-o de “fedorento” por estar brigando com uma “criatura imunda”. A confusão termina com Mirinho fugindo e Raul escapando antes que a mãe volte sua fúria para ele. Sozinha e tomada pelos efeitos das substâncias, Arminda apaga dentro do carro, roncando de boca aberta enquanto curiosos registram tudo com seus celulares. um vexame que promete repercutir.