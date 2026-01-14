Confira resumo de ‘Três Graças’ desta quarta-feira (14 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:59
Confira resumo de “Três Graças” desta quarta-feira (14):
Paulinho (Romulo Estrela) ajuda o pastor Albérico (Enrique Diaz) a levar Jorginho (Juliano Cazarré) para o posto médico. Arminda (Grazi Massafera) sugere que Zenilda (Andréia Horta) possa estar investigando Ferette (Murilo Benício).
Zenilda diz a Lorena (Alanis Guillen) que já sabia do sentimento da filha por Juquinha (Gabriela Medvedovsky). Edilberto (Júlio Rocha) conta a Ferette que viu Zé Maria (Túlio Starling) com Paulinho.
Três Graças
Paulinho conta a Juquinha que descobriu que Feliciano (Maciel Silva) compra obra de arte roubada e negocia com Kasper (Miguel Falabella). Com a visita de Paulinho, Feliciano (Maciel Silva) fica sabendo que a escultura As Três Graças foi tirada da casa de Arminda. Mirinho (Caio Scot) roubou seu celular. Arminda vê o filho brigando de dentro do carro e sai para apertar a briga.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.