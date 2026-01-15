Durante vexame nas ruas, Arminda ameaça Mirinho; confira resumo de ‘Três Graças’ desta quinta-feira (15 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:46
No capítulo anterior, a madame perdeu a pose e surtou nas ruas de São Paulo. Após usar substâncias ilícitas do filho, Raul (Paulo Mendes), Arminda (Grazi Massafera) passou o maior vexame, com direito a gritaria e barraco. Na ocasião, a vilã acaba flagrando o filho brigando com Mirinho (Caio Scot) e tenta intervir.
No capítulo desta quinta-feira (15), Mirinho (Caio Scot) foge diante da ameaça da vilã de chamar a polícia. Já em outro núcleo da trama, Raul tenta falar com Joélly (Alana Cabral). Júnior (Guthierry Sotero) fica desconfortável quando Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis) falam com ele sobre As Três Graças.
Arminda em Três Graças
Juquinha (Gabriel Medvedovsky) e Paulinho (Romulo Estrela) planejam o aniversário do delegado Jairo (André Mattos). Viviane (Gabriela Loran) recebe flores de Leonardo (Pedro Novaes). Márcia (Márcia de Oliveira) recebe vídeos e fotos do marido com Morena (Paula Frascari). Ferette (Murilo Benício) acusa Zenilda (Andreia Horta) de não ter cuidado da família, e confronta Lorena sobre Juquinha. Joélly e Raul se abraçam emocionados e são flagrados por Gerluce, que acaba, concluindo que o filho de sua patroa é o pai de sua neta.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.