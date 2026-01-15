Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo transfere presos famosos de Tremembé após série; entenda

Movimento ocorreu após repercussão da produção do Prime Video e busca reduzir a imagem do “presídio dos famosos”

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:55

Robinho, Thiago Brennand e Ronnie Lessa
Robinho, Thiago Brennand e Ronnie Lessa Crédito: Reprodução

A repercussão da série Tremembé, que se tornou um dos fenômenos de 2025, ultrapassou a ficção e provocou efeitos concretos no sistema prisional paulista. Nos meses seguintes ao lançamento da produção do Prime Video, o governo de São Paulo iniciou uma série de transferências de detentos envolvidos em crimes de grande repercussão nacional que estavam concentrados na Penitenciária II de Tremembé.

A principal motivação do movimento foi enfraquecer a associação da unidade ao rótulo de “presídio dos famosos”, apelido que ganhou força após o sucesso da série. Entre novembro e dezembro do ano passado, ao menos cinco presos conhecidos nacionalmente deixaram a penitenciária, em um processo descrito como silencioso e planejado.

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
1 de 11
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video

Presos transferidos

Foram transferidos Robinho, Thiago Brennand, Ronnie Lessa, Fernando Sastre de Andrade Filho e Walter Delgatti Neto - todos condenados por crimes de ampla repercussão. Em parte dos casos, a iniciativa partiu dos próprios detentos, que alegaram desconforto com a exposição, excesso de atenção e a convivência forçada com outros presos célebres. Alguns deles, inclusive, foram levados para unidades com ocupação acima da capacidade.

Condenado a nove anos de prisão por estupro, o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, deixou Tremembé em 18 de novembro e foi encaminhado ao Centro de Ressocialização de Limeira, após pedido formal apresentado por sua defesa. De acordo com o blog “True Crime”, ele se queixava de fofocas e da notoriedade adquirida pela penitenciária após a série. Situação semelhante ocorreu com Thiago Brennand, também condenado por estupro, que foi transferido em 12 de novembro para a Penitenciária I de Guarulhos, destinada a criminosos sexuais, onde permanece após ter solicitado a mudança.

Já no caso de Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco, a transferência aconteceu em 22 de novembro, depois de quatro pedidos feitos por seus advogados. Conforme o blog “Segredos do Crime”, o temor de envenenamento após a delação premiada - na qual apontou os supostos mandantes do crime que também vitimou o motorista Anderson Gomes - pesou na decisão.

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, réu por assassinato, foi transferido em 18 de dezembro para a Penitenciária II de Potim. Ele é acusado de causar a morte de Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, após colidir um Porsche 911, em alta velocidade, contra um Renault Sandero, em março de 2024. Para a mesma unidade foi encaminhado Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, condenado por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserir documentos falsos. A mudança ocorreu por determinação da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Em 12 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a progressão de Delgatti para o regime semiaberto.

Leia mais

Imagem - Relembre a condenação por estupro de Robinho, ex-astro que vai estar na nova temporada de Tremembé

Relembre a condenação por estupro de Robinho, ex-astro que vai estar na nova temporada de Tremembé

Imagem - Quem é Thiago Brennand, o milionário condenado que estará na nova temporada de Tremembé

Quem é Thiago Brennand, o milionário condenado que estará na nova temporada de Tremembé

Imagem - 'Isso jamais ocorreu': cena de Tremembé gera reação de Sandrão e ameaça de processo

'Isso jamais ocorreu': cena de Tremembé gera reação de Sandrão e ameaça de processo

Da vida real à ficção no Prime Video

A Penitenciária II de Tremembé construiu ao longo dos anos a fama de concentrar criminosos de grande notoriedade. Já passaram por lá Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella, e os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, responsáveis pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen. Atualmente, ainda estão na unidade Roger Abdelmassih, ex-médico condenado por dezenas de estupros, e Lindemberg Alves Fernandes, condenado pelo sequestro e assassinato de Eloá Pimentel.

Na ficção, essa concentração de personagens inspira a trama da série Tremembé. Em cinco episódios, a produção retrata disputas internas e conflitos após a chegada de Suzane Von Richthofen, que abala a ordem da penitenciária e entra em confronto com Elize Matsunaga. A narrativa também envolve personagens inspirados em casos como os de Nardoni, Cravinhos e outros criminosos que desafiam o sistema prisional.

O elenco reúne nomes como Marina Ruy Barbosa, Carol Garcia, Letícia Rodrigues, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Anselmo Vasconcelos e Lucas Oradovschi. A direção é assinada por Vera Egito e Daniel Lieff. A primeira temporada está disponível no Prime Video, e um segundo ano já foi confirmado, com previsão de incluir o ex-jogador Robinho no enredo.

Em nota divulgada por O Globo, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo afirmou que a unidade opera dentro dos padrões de segurança e disciplina e que as transferências ocorrem “conforme planejamento e protocolos internos que, por razões de segurança, não serão detalhados”. Já o Núcleo Especializado de Situação Carcerária (NESC) da Defensoria Pública do Estado informou não ter recebido demandas específicas relacionadas a Tremembé e destacou que observa uma “mudança geral” no perfil das unidades prisionais, com aumento nas transferências entre estabelecimentos.

Tags:

Tremembé

Mais recentes

Imagem - Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa

Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa
Imagem - Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos

Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos
Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
02

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
03

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
04

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema