REPERCUSSÃO

Governo transfere presos famosos de Tremembé após série; entenda

Movimento ocorreu após repercussão da produção do Prime Video e busca reduzir a imagem do “presídio dos famosos”

Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:55

Robinho, Thiago Brennand e Ronnie Lessa Crédito: Reprodução

A repercussão da série Tremembé, que se tornou um dos fenômenos de 2025, ultrapassou a ficção e provocou efeitos concretos no sistema prisional paulista. Nos meses seguintes ao lançamento da produção do Prime Video, o governo de São Paulo iniciou uma série de transferências de detentos envolvidos em crimes de grande repercussão nacional que estavam concentrados na Penitenciária II de Tremembé.

A principal motivação do movimento foi enfraquecer a associação da unidade ao rótulo de “presídio dos famosos”, apelido que ganhou força após o sucesso da série. Entre novembro e dezembro do ano passado, ao menos cinco presos conhecidos nacionalmente deixaram a penitenciária, em um processo descrito como silencioso e planejado.

Presos transferidos

Foram transferidos Robinho, Thiago Brennand, Ronnie Lessa, Fernando Sastre de Andrade Filho e Walter Delgatti Neto - todos condenados por crimes de ampla repercussão. Em parte dos casos, a iniciativa partiu dos próprios detentos, que alegaram desconforto com a exposição, excesso de atenção e a convivência forçada com outros presos célebres. Alguns deles, inclusive, foram levados para unidades com ocupação acima da capacidade.

Condenado a nove anos de prisão por estupro, o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, deixou Tremembé em 18 de novembro e foi encaminhado ao Centro de Ressocialização de Limeira, após pedido formal apresentado por sua defesa. De acordo com o blog “True Crime”, ele se queixava de fofocas e da notoriedade adquirida pela penitenciária após a série. Situação semelhante ocorreu com Thiago Brennand, também condenado por estupro, que foi transferido em 12 de novembro para a Penitenciária I de Guarulhos, destinada a criminosos sexuais, onde permanece após ter solicitado a mudança.

Já no caso de Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco, a transferência aconteceu em 22 de novembro, depois de quatro pedidos feitos por seus advogados. Conforme o blog “Segredos do Crime”, o temor de envenenamento após a delação premiada - na qual apontou os supostos mandantes do crime que também vitimou o motorista Anderson Gomes - pesou na decisão.

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, réu por assassinato, foi transferido em 18 de dezembro para a Penitenciária II de Potim. Ele é acusado de causar a morte de Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, após colidir um Porsche 911, em alta velocidade, contra um Renault Sandero, em março de 2024. Para a mesma unidade foi encaminhado Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, condenado por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserir documentos falsos. A mudança ocorreu por determinação da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Em 12 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a progressão de Delgatti para o regime semiaberto.

Da vida real à ficção no Prime Video

A Penitenciária II de Tremembé construiu ao longo dos anos a fama de concentrar criminosos de grande notoriedade. Já passaram por lá Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella, e os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, responsáveis pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen. Atualmente, ainda estão na unidade Roger Abdelmassih, ex-médico condenado por dezenas de estupros, e Lindemberg Alves Fernandes, condenado pelo sequestro e assassinato de Eloá Pimentel.

Na ficção, essa concentração de personagens inspira a trama da série Tremembé. Em cinco episódios, a produção retrata disputas internas e conflitos após a chegada de Suzane Von Richthofen, que abala a ordem da penitenciária e entra em confronto com Elize Matsunaga. A narrativa também envolve personagens inspirados em casos como os de Nardoni, Cravinhos e outros criminosos que desafiam o sistema prisional.

O elenco reúne nomes como Marina Ruy Barbosa, Carol Garcia, Letícia Rodrigues, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Anselmo Vasconcelos e Lucas Oradovschi. A direção é assinada por Vera Egito e Daniel Lieff. A primeira temporada está disponível no Prime Video, e um segundo ano já foi confirmado, com previsão de incluir o ex-jogador Robinho no enredo.