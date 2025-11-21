Acesse sua conta
Relembre a condenação por estupro de Robinho, ex-astro que vai estar na nova temporada de Tremembé

Produção da Prime Video foi renovada após sucesso da primeira temporada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:46

Robinho aguarda decisão do STF sobre o crime de estupro que ocorreu em 2013, na Itália
Robinho aguarda decisão do STF sobre o crime de estupro que ocorreu em 2013, na Itália Crédito: Reprodução/ TV Record

Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, volta a figurar nas páginas de notícias com força renovada: o ex-jogador é confirmado como um dos personagens da segunda temporada da série Tremembé, do Prime Video. A penitenciária de Tremembé fica no centro de sua trajetória judicial recente - e é justamente esse ambiente que será retratado novamente pela produção.

Em janeiro de 2013, quando defendia o Milan, Robinho e mais cinco homens estupraram uma jovem albanesa em uma casa noturna de Milão, segundo a decisão judicial. A acusação aponta que o grupo ofereceu bebida à vítima até que ela ficasse tão embriagada que perdeu a consciência, tornando-se incapaz de resistir.

A investigação italiana apontou que, após ela se embebedar, os envolvidos a levaram para o vestiário do clube Sio Café, onde “múltiplas relações sexuais” ocorreram, conforme registrado na sentença. A Justiça italiana considerou agravante o fato de terem explorado a “condição de inferioridade psíquica e física” da vítima, segundo o tribunal, e ainda ter-lhe dado bebida para garantir que ela não reagisse.

Em 2017, a nona seção do Tribunal de Milão condenou Robinho a nove anos de prisão, junto com Ricardo Falco,amigo dele, por “violência sexual em grupo”. A decisão se baseou não apenas no depoimento da vítima, mas também em conversas interceptadas pela polícia, autorizadas pela Justiça italiana. Essas gravações, segundo os juízes, mostraram uma postura de desdém por parte de Robinho em relação à vítima.

A Corte de Apelação de Milão confirmou a condenação em 2020, mantendo os nove anos de pena e uma indenização de cerca de € 60 mil para a vítima. Por fim, a Suprema Corte da Itália (Corte de Cassação) rejeitou os recursos da defesa, e a sentença transitou em julgado em 2022.

Robinho sempre negou o crime, mas suas versões foram rejeitadas pela Justiça italiana, que considerou as provas, depoimentos e interceptações telefônicas suficientes para condená-lo por violência sexual em grupo. O tribunal apontou contradições nos relatos do ex-jogador e destacou que as mensagens trocadas entre os envolvidos reforçavam a participação dele no episódio, levando à pena definitiva após decisões em três instâncias.

Prisão no Brasil

Robinho voltou para o Brasil e chegou a fechar contrato com o Santos enquanto o caso se desenrolava nos tribunais. Em outubro de 2020, o clube anunciou a suspensão do contrato. Como o Brasil não costuma extraditar seus cidadãos, a Itália solicitou que a pena de Robinho fosse cumprida em solo brasileiro - o que foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em março de 2024, Robinho foi preso pela Polícia Federal em Santos e então encaminhado à Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo. Nos primeiros dias na prisão, ele passou por período de adaptação em isolamento, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária.

Após esse momento inicial, foi levado para uma cela comum - de apenas 8 m² - e chegou a participar de partidas de futebol com outros detentos. A defesa do ex-jogador recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas teve um pedido de habeas corpus rejeitado.

Além disso, em setembro de 2025, o STJ negou recurso que pedia redução da pena ou regime mais brando, mantendo os nove anos de prisão.

Em meados de novembro de 2025, Robinho foi transferido da Penitenciária de Tremembé para o Centro de Ressocialização de Limeira, também em São Paulo. A troca ocorreu após um pedido da defesa, e a movimentação repercutiu nas redes -especialmente porque Tremembé ficou ainda mais visível com a confirmação da nova temporada da série.

