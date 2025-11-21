VEM AÍ

Tremembé é renovada para segunda temporada; Robinho e Thiago Brennand vão chegar na prisão

Série do Prime Video se tornou um fenômeno de audiência e novos capítulos foram confirmados

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:11

Uma boa notícia para os fãs de séries de true crime: após o sucesso absoluto da primeira temporada, Tremembé foi oficialmente renovada e ganhará novos episódios. A notícia foi confirmada pelo Amazon Prime Video nesta sexta-feira (21). A continuação terá a chegada de outros personagens, incluindo o jogador Robinho e o milionário Thiago Brennand.

"VOCÊS PEDIRAM! E agora é oficial: a 2ª temporada de Tremembé vem aí... Em breve, vamos descobrir novas histórias do presídio dos famosos", escreveu o serviço de streaming nas redes sociais.

Suzane von Richtofen (Marina Ruy Barbosa) seguirá como protagonista e enfrentará a vida fora da prisão. Elize Matsunaga, por sua vez, busca recomeçar no regime aberto, enquanto se arrisca em uma nova profissão.

Na ala masculina, Thiago Brennand e Robinho, milionários condenados por crimes sexuais. Segundo a nota oficial, ambos "instauram um contraste de poder e privilégio entre os presos". Mais detalhes não foram divulgados.

"O engajamento excepcional da audiência nas histórias e personagens retratados em Tremembé, é resultado da união de um elenco de extrema qualidade com um primor técnico de roteiro e produção. Construímos um universo de true crime diverso no Prime Video que nos deixa ainda mais empolgados para a próxima temporada", disse Julia Prioli, representante da Amazon MGM Studios, em comunicado à imprensa.

"O sucesso de Tremembé é a validação dos nossos esforços em compreender a demanda do público por histórias com as quais possam se conectar, além do olhar dedicado ao Brasil e sua produção cultural", completou Felipe Tewes, também da Amazon MGM Studios.

Tremembé chegou ao catálogo do Prime Video no dia 31 de outubro e virou a produção de maior audiência da história da plataforma no Brasil, superando a série Cangaço Novo. Com cinco episódios, a produção mostra o cotidiano da penitenciária homônima, localizada no interior de São Paulo.

O local é considerado o 'presídio dos famosos' por abrigar condenados por crimes de grande repercussão. Entre eles, Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá e Roger Abdelmassih.

A série é baseada nos livros de true crime "Elize Matsunaga: A Mulher Que Esquartejou o Marido" e "Suzane: Assassina e Manipuladora", escritos pelo jornalista Ullisses Campbell.