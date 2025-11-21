Acesse sua conta
Tremembé é renovada para segunda temporada; Robinho e Thiago Brennand vão chegar na prisão

Série do Prime Video se tornou um fenômeno de audiência e novos capítulos foram confirmados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:11

Série Tremembé
Série Tremembé Crédito: Divulgação

Uma boa notícia para os fãs de séries de true crime: após o sucesso absoluto da primeira temporada, Tremembé foi oficialmente renovada e ganhará novos episódios. A notícia foi confirmada pelo Amazon Prime Video nesta sexta-feira (21). A continuação terá a chegada de outros personagens, incluindo o jogador Robinho e o milionário Thiago Brennand.

"VOCÊS PEDIRAM! E agora é oficial: a 2ª temporada de Tremembé vem aí... Em breve, vamos descobrir novas histórias do presídio dos famosos", escreveu o serviço de streaming nas redes sociais.

Suzane von Richtofen (Marina Ruy Barbosa) seguirá como protagonista e enfrentará a vida fora da prisão. Elize Matsunaga, por sua vez, busca recomeçar no regime aberto, enquanto se arrisca em uma nova profissão. 

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002

Na ala masculina, Thiago Brennand e Robinho, milionários condenados por crimes sexuais. Segundo a nota oficial, ambos "instauram um contraste de poder e privilégio entre os presos". Mais detalhes não foram divulgados.

"O engajamento excepcional da audiência nas histórias e personagens retratados em Tremembé, é resultado da união de um elenco de extrema qualidade com um primor técnico de roteiro e produção. Construímos um universo de true crime diverso no Prime Video que nos deixa ainda mais empolgados para a próxima temporada", disse Julia Prioli, representante da Amazon MGM Studios, em comunicado à imprensa.

"O sucesso de Tremembé é a validação dos nossos esforços em compreender a demanda do público por histórias com as quais possam se conectar, além do olhar dedicado ao Brasil e sua produção cultural", completou Felipe Tewes, também da Amazon MGM Studios.

Robinho

Robinho por Reprodução
Walter Delgatti e Robinho estão presos em Tremembé por Divulgação
Rudney e Robinho por Reprodução
Robinho por Divulgação I Globoplay
Robinho por Rafael Ribeiro/CBF
Robinho em audiência de custódia na sede da Justiça Federal de Santos por Jornal Nacional/Reprodução
Robinho por Reprodução/Hora 1
Robinho chega na penitenciária de Tremembé por Reprodução / TV Globo
Robinho por Ivan Storti/ Santos F
Robinho por Divulgação/Santos
Robinho por Reprodução/ TV Record
Robinho, ex-jogador de futebol por Reprodução
Robinho debochou de vítima e demonstrou medo que ela tivesse engravidado por Ivan Storti/Santos FC
Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão por Ricardo Saibun/Santos FC
Preso em Tremembé, Robinho falou pela primeira vez sobre vida na prisão por Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté
Robinho

Tremembé chegou ao catálogo do Prime Video no dia 31 de outubro e virou a produção de maior audiência da história da plataforma no Brasil, superando a série Cangaço Novo. Com cinco episódios, a produção mostra o cotidiano da penitenciária homônima, localizada no interior de São Paulo.

O local é considerado o 'presídio dos famosos' por abrigar condenados por crimes de grande repercussão. Entre eles, Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá e Roger Abdelmassih.

A série é baseada nos livros de true crime "Elize Matsunaga: A Mulher Que Esquartejou o Marido" e "Suzane: Assassina e Manipuladora", escritos pelo jornalista Ullisses Campbell.

Alguns dos detentos retratados na primeira temporada da série são Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato), Elize Matsunaga (Carol Garcia), Daniel Cravinhos (Felipe Simas), Cristian Cravinhos (Kelner Macêdo), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos), Sandrão (Letícia Rodrigues) e Lindemberg Alves (Edu Rosa).

