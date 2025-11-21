Tremembé é renovada para segunda temporada; Robinho e Thiago Brennand vão chegar na prisão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 13:11
Uma boa notícia para os fãs de séries de true crime: após o sucesso absoluto da primeira temporada, Tremembé foi oficialmente renovada e ganhará novos episódios. A notícia foi confirmada pelo Amazon Prime Video nesta sexta-feira (21). A continuação terá a chegada de outros personagens, incluindo o jogador Robinho e o milionário Thiago Brennand.
"VOCÊS PEDIRAM! E agora é oficial: a 2ª temporada de Tremembé vem aí... Em breve, vamos descobrir novas histórias do presídio dos famosos", escreveu o serviço de streaming nas redes sociais.
Suzane von Richtofen (Marina Ruy Barbosa) seguirá como protagonista e enfrentará a vida fora da prisão. Elize Matsunaga, por sua vez, busca recomeçar no regime aberto, enquanto se arrisca em uma nova profissão.
Criminosos que aparecem na série Tremembé
Na ala masculina, Thiago Brennand e Robinho, milionários condenados por crimes sexuais. Segundo a nota oficial, ambos "instauram um contraste de poder e privilégio entre os presos". Mais detalhes não foram divulgados.
"O engajamento excepcional da audiência nas histórias e personagens retratados em Tremembé, é resultado da união de um elenco de extrema qualidade com um primor técnico de roteiro e produção. Construímos um universo de true crime diverso no Prime Video que nos deixa ainda mais empolgados para a próxima temporada", disse Julia Prioli, representante da Amazon MGM Studios, em comunicado à imprensa.
"O sucesso de Tremembé é a validação dos nossos esforços em compreender a demanda do público por histórias com as quais possam se conectar, além do olhar dedicado ao Brasil e sua produção cultural", completou Felipe Tewes, também da Amazon MGM Studios.
Robinho
Tremembé chegou ao catálogo do Prime Video no dia 31 de outubro e virou a produção de maior audiência da história da plataforma no Brasil, superando a série Cangaço Novo. Com cinco episódios, a produção mostra o cotidiano da penitenciária homônima, localizada no interior de São Paulo.
O local é considerado o 'presídio dos famosos' por abrigar condenados por crimes de grande repercussão. Entre eles, Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá e Roger Abdelmassih.
A série é baseada nos livros de true crime "Elize Matsunaga: A Mulher Que Esquartejou o Marido" e "Suzane: Assassina e Manipuladora", escritos pelo jornalista Ullisses Campbell.
Alguns dos detentos retratados na primeira temporada da série são Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato), Elize Matsunaga (Carol Garcia), Daniel Cravinhos (Felipe Simas), Cristian Cravinhos (Kelner Macêdo), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos), Sandrão (Letícia Rodrigues) e Lindemberg Alves (Edu Rosa).