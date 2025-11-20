Acesse sua conta
Telão com filmes, dieta com goiabada, lazer e cursos profissionalizantes: fora de Tremembé, saiba como é rotina de Robinho no presídio de Limeira

Ex-jogador de futebol foi transferido do “Presídio dos Famosos” para o presídio de Limeira

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:54

Robinho foi condenado a 9 anos de prisão
Robinho foi condenado a 9 anos de prisão

Após a estreia da série “Tremembé”, em setembro deste ano, o público ficou mais curioso a respeito dos bastidores da detenção ficou conhecida como o “Presídio dos Famosos”. Entre diversos detentos que ganharam holofotes após terem crimes que chocaram o Brasil abordados na série, está o ex-jogador Robinho.

Robinho
Robinho
Com passagens pela Seleção Brasileira, Atlético, Real Madrid, Manchester City e Milan, Robinho recebeu uma sentença de 9 anos de prisão por participação no estupro coletivo de uma mulher de 23 anos. O crime aconteceu em uma boate italiana, em 2013. Na época, Robinho jogava pelo Milan, da Itália.

Nos últimos dias, Robinho deixou a Penitenciária de Tremembé, que inspirou a série do Prime Video, baseada no livro homônimo do jornalista Ulisses Campbell. Condenado a 9 anos de prisão em todas as instâncias na Itália , o ex-atleta foi transferido para uma unidade em Limeira (SP), inaugurada em 2001 e considerada mais organizada e tranquila do que Tremembé. No entanto, a mudança trouxe uma rotina bem diferente da que vivia no presídio anterior.

Robinho está passando por um período de adaptação. Em Limeira, os recém-chegados permanecem cerca de 14 dias em observação antes de seguirem para o pavilhão definitivo.

A rotina diária segue um ritmo rígido e cronometrado, com café da manhã entre 6h e 7h, almoço, das 10h30 às 11h30, e jantar das 16h30 às 17h30.

O cardápio, apesar de simples, é variado com arroz, feijão, carnes, macarrão, legumes e sucos. A dieta também inclui sobremesas clássicas de presídios, como goiabada e gelatina.

A rotina também inclui dois períodos de banho de sol, cada um com duas horas, jornadas de trabalho entre 7h e 16h, aulas noturnas, que acontecem das 15h50 às 22h, além de treino e lazer aos fins de semana, onde jogam futebol e dama, assim como telão com filmes e cultos religiosos.

Já as visitas acontecem aos sábados e domingo, das 9h às 15h, incluindo visitas íntimas. A tranca ocorre pontualmente às 22h. A unidade ainda oferece cursos de qualificação profissional de instituições como Senai, Senac e Sebrae.

