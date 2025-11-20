Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sucesso do Prime Video, Tremembé pode ser renovada por mais duas temporadas

Série se tornou um fenômeno de audiência e deve ganhar mais episódios

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:42

Série Tremembé
Série Tremembé Crédito: Divulgação

A primeira temporada da série Tremembé foi um verdadeiro fenômeno de audiência. O sucesso absoluto surpreendeu até mesmo os executivos do Amazon Prime Video, que não esperavam tamanha repercussão. Agora, há chances de o seriado de true crime não apenas ser renovado, como ganhar duas novas temporadas de uma só vez. A informação é da coluna Flávio Ricco, do Portal LeoDias.

De acordo com o jornalista, já circulam informações nos interiores da empresa sobre o interesse em gravar mais duas temporadas, e o mais breve possível. Agora, é aguardado apenas a informação oficial a respeito da renovação do projeto.

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
1 de 11
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video

Tremembé chegou ao catálogo do Prime Video no dia 31 de outubro e virou a produção de maior audiência da história da plataforma no Brasil, superando a série Cangaço Novo. Com cinco episódios, a produção mostra o cotidiano da penitenciária homônima, localizada no interior de São Paulo.

O local é considerado o 'presídio dos famosos' por abrigar condenados por crimes de grande repercussão. Entre eles, Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá e Roger Abdelmassih.

A série é baseada nos livros de true crime "Elize Matsunaga: A Mulher Que Esquartejou o Marido" e "Suzane: Assassina e Manipuladora", escritos pelo jornalista Ullisses Campbell.

Alguns dos detentos retratados na primeira temporada da série são Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato), Elize Matsunaga (Carol Garcia), Daniel Cravinhos (Felipe Simas), Cristian Cravinhos (Kelner Macêdo), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos), Sandrão (Letícia Rodrigues) e Lindemberg Alves (Edu Rosa).

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
1 de 13
Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

Leia mais

Imagem - 'Revivo o pior dia da minha vida': mãe de Isabella Nardoni desabafa após série 'Tremembé'

'Revivo o pior dia da minha vida': mãe de Isabella Nardoni desabafa após série 'Tremembé'

Imagem - Seguranças, motorista e regalias negadas: o que Suzane pediu em Tremembé ao entrar na faculdade

Seguranças, motorista e regalias negadas: o que Suzane pediu em Tremembé ao entrar na faculdade

Imagem - Quem é Terremoto? Saiba a história real do matador de aluguel e serial killer que aparece em Tremembé

Quem é Terremoto? Saiba a história real do matador de aluguel e serial killer que aparece em Tremembé

Tags:

Série Prime Video Tremembé Suzane von Richthofen Irmãos Cravinhos Alexandre Nardoni Anna Carolina Jatobá Roger Abdelmassih Elize Matsunaga Daniel Cravinhos Cristian Cravinhos Lindemberg Alves

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (20 de novembro): crescimento, clareza e boas notícias para muitos signos

Cor e número da sorte de hoje (20 de novembro): crescimento, clareza e boas notícias para muitos signos
Imagem - Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

Márcia Sensitiva acende alerta sobre reencontro de Belo e Viviane em Três Graças: ‘Vai dar encrenca’

MAIS LIDAS

Imagem - Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever
01

Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
02

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês
03

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
04

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro