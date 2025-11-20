VEM AÍ MAIS?

Sucesso do Prime Video, Tremembé pode ser renovada por mais duas temporadas

Série se tornou um fenômeno de audiência e deve ganhar mais episódios

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:42

Série Tremembé Crédito: Divulgação

A primeira temporada da série Tremembé foi um verdadeiro fenômeno de audiência. O sucesso absoluto surpreendeu até mesmo os executivos do Amazon Prime Video, que não esperavam tamanha repercussão. Agora, há chances de o seriado de true crime não apenas ser renovado, como ganhar duas novas temporadas de uma só vez. A informação é da coluna Flávio Ricco, do Portal LeoDias.

De acordo com o jornalista, já circulam informações nos interiores da empresa sobre o interesse em gravar mais duas temporadas, e o mais breve possível. Agora, é aguardado apenas a informação oficial a respeito da renovação do projeto.

Tremembé chegou ao catálogo do Prime Video no dia 31 de outubro e virou a produção de maior audiência da história da plataforma no Brasil, superando a série Cangaço Novo. Com cinco episódios, a produção mostra o cotidiano da penitenciária homônima, localizada no interior de São Paulo.

O local é considerado o 'presídio dos famosos' por abrigar condenados por crimes de grande repercussão. Entre eles, Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá e Roger Abdelmassih.

A série é baseada nos livros de true crime "Elize Matsunaga: A Mulher Que Esquartejou o Marido" e "Suzane: Assassina e Manipuladora", escritos pelo jornalista Ullisses Campbell.

Alguns dos detentos retratados na primeira temporada da série são Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato), Elize Matsunaga (Carol Garcia), Daniel Cravinhos (Felipe Simas), Cristian Cravinhos (Kelner Macêdo), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos), Sandrão (Letícia Rodrigues) e Lindemberg Alves (Edu Rosa).