CASO NARDONI

Filhos do casal Nardoni processam autor de obra que inspirou série ‘Tremembé’ após revelação chocante

Jovens processaram Ulisses Campbell após declaração em podcast

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:54

Casal Nardoni foi condenado pela morte de Isabella Crédito: Reprodução

Após o asssassinato de Isabella Nardoni, que aconteceu em 2008 voltar aos holofotes por causa do sucesso da série do Prime Video “Tremembé”, novos desdobramentos sobre o caso também voltaram a causa curiosidade no público, que fez da produção da uma das mais assistidas da plataforma de streaming.

Isabella Nardoni 1 de 10

Inclusive, a família Nardoni já enfrentava o jornalista Ulisses Campbell, um dos roteiristas da obra, que levou a criação da série, na Justiça. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles. De acordo com a colunista, os jovens apresentaram uma declaração do promotor desmentindo o escritor.

Os filhos do casal abriu uma ação após Ulisses afirmar em um podcast que os dois teriam visto Isabella ser jogada da janela do apartamento do Edifício London, na zona norte de São Paulo.

Ulisses disse que a informação lhe foi confidenciada por um Promotor de Justiça do caso. Os filhos do casal teriam feito a revelação durante um depoimento com uma equipe especializada.

Um dos filhos ainda era menor de idade quando o processo foi aberto, e contou com a assistência de Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni.

Os dois ainda processaram a empresa responsável pelo podcast em que Ulisses deu as declarações e pedem uma indenização de quase R$ 100 mil.