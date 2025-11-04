TREMEMBÉ

Tremembé: Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá reatam união após dois anos separados e são flagrados fazendo compras; veja fotos

Flagrados em São Paulo em agosto, os dois foram filmados lado a lado fazendo compras

Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:09

Isabella Nardoni foi morta pelo pai, Alexandre, e pela madrasta, Anna Carolina Crédito: Reprodução

Dois anos após rumores de separação, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá voltaram a ser vistos juntos em São Paulo, reacendendo as especulações sobre uma possível reconciliação. O casal, condenado pelo assassinato de Isabella Nardoni em 2008, foi flagrado em agosto de 2025 por câmeras do programa Cidade Alerta, da Record, caminhando lado a lado no bairro de Santana, zona norte da capital.

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos 1 de 7

As imagens, exibidas em rede nacional, mostram Alexandre usando boné, camiseta e cavanhaque, enquanto Anna aparece de cabelos curtos e loiros. Segundo as reportagens, os dois estavam em clima tranquilo, entrando juntos em estabelecimentos comerciais e aparentando conviver com naturalidade.

O flagrante chamou atenção por ter ocorrido cerca de dois anos depois da separação divulgada em 2023, quando ambos ainda cumpriam pena em unidades prisionais diferentes. O relacionamento teria chegado ao fim em razão da distância e das restrições impostas pelo sistema penitenciário.

Desta vez, no entanto, a versão é outra. Em entrevista à jornalista Lisa Gomes, o delegado aposentado Jorge Lordello, que acompanhou o caso desde o início, afirmou que Alexandre e Anna Carolina voltaram a se relacionar. “Eles estão juntos. Tô sabendo que estão juntos. Eles se gostam”, declarou.

O reencontro reacendeu a curiosidade do público e também revolta de quem acompanhou o caso. A mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, se pronunciou após ver as imagens. Em entrevista à Record, ela disse que ficou indignada com a naturalidade da cena. “É de um absurdo tamanho maior. A gente não consegue nem descrever o sentimento que tem quando vê esse tipo de cena”, afirmou.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá 1 de 7

Ana Carolina ainda lamentou o contraste entre a liberdade do casal e a ausência da filha. “Eles estão levando uma vida normal, plena, enquanto eu sigo nessa luta diária. Minha filha nunca mais vai voltar”, desabafou.

O relacionamento entre Alexandre e Anna começou em 2004, quatro anos antes do crime. Eles tiveram dois filhos, hoje com 20 e 18 anos. Em 29 de março de 2008, Isabella, de 5 anos, foi jogada do sexto andar do prédio onde o pai morava, na zona norte de São Paulo. As investigações apontaram que Anna a asfixiou e Alexandre cortou a rede de proteção antes de arremessar a criança.

Isabella Nardoni 1 de 10

Anna Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos de prisão e deixou o presídio em 2023, quando obteve o regime aberto. Alexandre, condenado a 30 anos, cumpriu 16 anos na Penitenciária II de Tremembé antes de receber o mesmo benefício.