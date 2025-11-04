Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tremembé: Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá reatam união após dois anos separados e são flagrados fazendo compras; veja fotos

Flagrados em São Paulo em agosto, os dois foram filmados lado a lado fazendo compras

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:09

Isabella Nardoni
Isabella Nardoni foi morta pelo pai, Alexandre, e pela madrasta, Anna Carolina Crédito: Reprodução

Dois anos após rumores de separação, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá voltaram a ser vistos juntos em São Paulo, reacendendo as especulações sobre uma possível reconciliação. O casal, condenado pelo assassinato de Isabella Nardoni em 2008, foi flagrado em agosto de 2025 por câmeras do programa Cidade Alerta, da Record, caminhando lado a lado no bairro de Santana, zona norte da capital.

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
1 de 7
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução

As imagens, exibidas em rede nacional, mostram Alexandre usando boné, camiseta e cavanhaque, enquanto Anna aparece de cabelos curtos e loiros. Segundo as reportagens, os dois estavam em clima tranquilo, entrando juntos em estabelecimentos comerciais e aparentando conviver com naturalidade.

O flagrante chamou atenção por ter ocorrido cerca de dois anos depois da separação divulgada em 2023, quando ambos ainda cumpriam pena em unidades prisionais diferentes. O relacionamento teria chegado ao fim em razão da distância e das restrições impostas pelo sistema penitenciário.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Separados, livres e com filhos adultos: veja como estão Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá após deixarem Tremembé

Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

O que aconteceu com Sandrão após Tremembé? Ex-companheira de Suzane e Elize está solta e evita os holofotes

Preso em cela individual e sem visitas: veja como está Roger Abdelmassih hoje, que tem 82 anos e segue preso em Tremembé

Solta, sem a filha e ex-motorista de app: veja como está Elize Matsunaga hoje, após sair de Tremembé

Desta vez, no entanto, a versão é outra. Em entrevista à jornalista Lisa Gomes, o delegado aposentado Jorge Lordello, que acompanhou o caso desde o início, afirmou que Alexandre e Anna Carolina voltaram a se relacionar. “Eles estão juntos. Tô sabendo que estão juntos. Eles se gostam”, declarou.

O reencontro reacendeu a curiosidade do público e também revolta de quem acompanhou o caso. A mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, se pronunciou após ver as imagens. Em entrevista à Record, ela disse que ficou indignada com a naturalidade da cena. “É de um absurdo tamanho maior. A gente não consegue nem descrever o sentimento que tem quando vê esse tipo de cena”, afirmou.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Alexandre Nardoni por Reprodução
Isabela Nardoni e a mãe por Reprodução
Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por Netflix
Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni por Divulgação / Netflix
Anna Jatobá e a enteada Isabella Nardoni por Reprodução
1 de 7
Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix

Ana Carolina ainda lamentou o contraste entre a liberdade do casal e a ausência da filha. “Eles estão levando uma vida normal, plena, enquanto eu sigo nessa luta diária. Minha filha nunca mais vai voltar”, desabafou.

O relacionamento entre Alexandre e Anna começou em 2004, quatro anos antes do crime. Eles tiveram dois filhos, hoje com 20 e 18 anos. Em 29 de março de 2008, Isabella, de 5 anos, foi jogada do sexto andar do prédio onde o pai morava, na zona norte de São Paulo. As investigações apontaram que Anna a asfixiou e Alexandre cortou a rede de proteção antes de arremessar a criança.

Isabella Nardoni

Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
Isabella Nardoni por Reprodução
1 de 10
Isabella Nardoni por Reprodução

Anna Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos de prisão e deixou o presídio em 2023, quando obteve o regime aberto. Alexandre, condenado a 30 anos, cumpriu 16 anos na Penitenciária II de Tremembé antes de receber o mesmo benefício.

Leia mais

Imagem - Mãe de Isabella Nardoni detona Tremembé: 'Tornar assassinos heróis'

Mãe de Isabella Nardoni detona Tremembé: 'Tornar assassinos heróis'

Imagem - Gravidez, casamento e recomeço: veja como está Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, após luto e traumas

Gravidez, casamento e recomeço: veja como está Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, após luto e traumas

Imagem - Jatobá revela segredo escondido há 17 anos e caso Isabella Nardoni pode ter reviravolta

Jatobá revela segredo escondido há 17 anos e caso Isabella Nardoni pode ter reviravolta

O reencontro público em 2025, dois anos após o fim declarado da relação, reforça os rumores de que o casal tenha reatado fora das grades. Mesmo sem confirmação oficial, a reaproximação é vista por muitos como mais um capítulo de uma história que, quase duas décadas depois, continua despertando indignação e curiosidade em todo o país.

Tags:

Tremembé Alexandre Nardoni Anna Carolina Jatobá Isabella Nardoni

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada