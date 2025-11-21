Acesse sua conta
Ex-affair de Cristian Cravinhos relembra relação na prisão: 'Nunca foi um assassino pra mim'

Duda relata como o romance começou, os bastidores da convivência e por que não via o condenado como um criminoso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:21

Ex-affair relembra romance com Cristian Cravinhos em Tremembé e surpreende com relato
Ex-affair relembra romance com Cristian Cravinhos em Tremembé e surpreende com relato Crédito: Reprodução

A repercussão em torno da série Tremembé reacendeu histórias reais sobre os bastidores do presídio mais midiático do país. Uma delas voltou à cena nesta quinta-feira, quando Ricardo de Freitas Nascimento, conhecido como Duda, decidiu contar detalhes inéditos de seu relacionamento com Cristian Cravinhos em entrevista ao portal LeoDias, dentro de uma série especial conduzida pela jornalista Patrícia Calderón.

O romance entre os dois começou quando Duda tinha 26 anos e cumpria pena no presídio onde Cristian e o irmão Daniel estavam detidos pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, crime cometido em 2002 ao lado de Suzane. “Eu não conheci o assassino, conheci o Cristian”, conta.

Duda afirma que, apesar da notoriedade do caso e da brutalidade do crime, sua percepção sobre Cristian era completamente diferente. “Ele nunca foi um assassino pra mim, nunca veio isso na minha mente. Quando conheci ele, não conheci o assassino, eu conheci o Cristian”, contou.

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002

O ex-detento disse ainda que só anos depois passou a revisitar o caso. “Da forma que ele me contava, era de assustar. Mas no dia a dia, parecia outra pessoa. Ele é articulado, encantador… Dormi muitas noites com ele, tranquilamente, e nunca tive medo.”

Convivência intensa e início do romance

Segundo Duda, a relação nasceu do convívio diário no pavilhão masculino, ambiente onde ele era o único homem gay assumido. “O Cristian sempre fez o papel de homem protetor pra mim. Ele era extremamente um Dom Juan, me envolveu de um jeito que eu não queria ter relação com mais ninguém”, relata.

Antes de se envolverem, Duda já tinha criado laços com Daniel Cravinhos, que lhe cedeu um armário e convidou-o a ficar próximo ao beliche da dupla. Foi ali, na primeira noite no novo setor, que Cristian se aproximou e os dois viveram o primeiro momento íntimo.

A relação, no entanto, gerou desconforto entre outros detentos, já que relações entre homens são proibidas no masculino, diferente do setor feminino, onde Suzane e Sandrão puderam viver um relacionamento.

Um fim marcado pela despedida

A história terminou quando Duda deixou o presídio ao progredir de regime. O adeus foi emocionado, mas não resistiu ao mundo fora das grades.

Ainda assim, o ex-affair diz não se arrepender e mantém a memória da relação como algo marcante em sua trajetória: “Ele foi minha companhia, meu porto seguro naquele lugar.”

