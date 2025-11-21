Namorado de Sandy revela 'regra do cheiro' que a cantora leva a sério e situação viraliza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:42
O nutrólogo Pedro Andrade, namorado de Sandy, divertiu os seguidores ao relatar um episódio curioso envolvendo a cantora. Em suas redes sociais, ele explicou que enfrentou um pequeno “desafio olfativo” antes de encontrá-la.
Pedro contou que só percebeu que seu almoço tinha alho demais depois de comer, e, sabendo que Sandy é extremamente sensível ao cheiro, tentou resolver o problema rapidamente. “Diagnóstico: bafo de alho. Almocei um rango cheio de alho. A questão é que minha namorada sente o cheiro de alho em um raio de 15 hectares e ela odeia. Tratamento: mascar chiclete”, brincou.
Os fãs, claro, quiseram saber se a estratégia havia funcionado. O médico foi sincero:
Sandy e Pedro Gomes
“Não funcionou. Ela tem um nariz biônico”, respondeu com bom humor.
Sandy e Pedro estão juntos desde julho de 2024 e seguem mantendo um relacionamento discreto, mas marcado por aparições leves e divertidas nas redes.