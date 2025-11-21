INUSITADO

Namorado de Sandy revela 'regra do cheiro' que a cantora leva a sério e situação viraliza

Pedro Andrade contou que precisou improvisar após almoço com muito alho: “Nariz biônico”

Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:42

Pedro Andrade, Sandy Crédito: Redes sociais

O nutrólogo Pedro Andrade, namorado de Sandy, divertiu os seguidores ao relatar um episódio curioso envolvendo a cantora. Em suas redes sociais, ele explicou que enfrentou um pequeno “desafio olfativo” antes de encontrá-la.

Pedro contou que só percebeu que seu almoço tinha alho demais depois de comer, e, sabendo que Sandy é extremamente sensível ao cheiro, tentou resolver o problema rapidamente. “Diagnóstico: bafo de alho. Almocei um rango cheio de alho. A questão é que minha namorada sente o cheiro de alho em um raio de 15 hectares e ela odeia. Tratamento: mascar chiclete”, brincou.

Os fãs, claro, quiseram saber se a estratégia havia funcionado. O médico foi sincero:

“Não funcionou. Ela tem um nariz biônico”, respondeu com bom humor.