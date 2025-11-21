Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Namorado de Sandy revela 'regra do cheiro' que a cantora leva a sério e situação viraliza

Pedro Andrade contou que precisou improvisar após almoço com muito alho: “Nariz biônico”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:42

Pedro Andrade, Sandy
Pedro Andrade, Sandy Crédito: Redes sociais

O nutrólogo Pedro Andrade, namorado de Sandy, divertiu os seguidores ao relatar um episódio curioso envolvendo a cantora. Em suas redes sociais, ele explicou que enfrentou um pequeno “desafio olfativo” antes de encontrá-la.

Pedro contou que só percebeu que seu almoço tinha alho demais depois de comer, e, sabendo que Sandy é extremamente sensível ao cheiro, tentou resolver o problema rapidamente. “Diagnóstico: bafo de alho. Almocei um rango cheio de alho. A questão é que minha namorada sente o cheiro de alho em um raio de 15 hectares e ela odeia. Tratamento: mascar chiclete”, brincou.

Os fãs, claro, quiseram saber se a estratégia havia funcionado. O médico foi sincero:

Sandy e Pedro Gomes

Sandy e Pedro Andrade por Reprodução
Sandy é vista em vídeo com o namorado respondendo seguidores por Reprodução/Instagram
Sandy com a sogra em celebração de aniversário por Reprodução/Instagram
Pedro Andrade e Sandy por Reprodução
Pedro Andrade e a mãe, Maria Helena por Reprodução/Rede Sociais
Sandy e Junior por Reprodução
Sandy por Divulgação
Pedro Andrade, Sandy por Redes sociais
Sandy por Reprodução
Mãe de Pedro Andrad, Maria Helena por Reprodução/Rede Sociais
1 de 10
Sandy e Pedro Andrade por Reprodução

“Não funcionou. Ela tem um nariz biônico”, respondeu com bom humor.

Sandy e Pedro estão juntos desde julho de 2024 e seguem mantendo um relacionamento discreto, mas marcado por aparições leves e divertidas nas redes.

Leia mais

Imagem - Mesmo após divórcio, Gracyanne Barbosa decide continuar morando com mãe e filha de Belo

Mesmo após divórcio, Gracyanne Barbosa decide continuar morando com mãe e filha de Belo

Imagem - Daniela Mercury lança versão de luxo de Cirandaia com mais faixas inéditas

Daniela Mercury lança versão de luxo de Cirandaia com mais faixas inéditas

Imagem - Shawn Mendes visita terreiro com Ivete Sangalo e foto viraliza

Shawn Mendes visita terreiro com Ivete Sangalo e foto viraliza

Tags:

Sandy Celebridades

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex-amante rebate fala religiosa de Tirullipa e defende o pai após polêmica: 'Ele só queria me proteger'

Ex-amante rebate fala religiosa de Tirullipa e defende o pai após polêmica: 'Ele só queria me proteger'
Imagem - 4 signos vivem uma fase de sorte durante a temporada de Sagitário, a partir de hoje (21 de novembro)

4 signos vivem uma fase de sorte durante a temporada de Sagitário, a partir de hoje (21 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro
01

Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro

Imagem - Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)
02

Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
03

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
04

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro