VIDA NOVA, MESMA CASA

Mesmo após divórcio, Gracyanne Barbosa decide continuar morando com mãe e filha de Belo

Influenciadora confirma permanência das duas em sua residência: “Serão sempre bem-vindas”

Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:10

Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio Crédito: Reprodução/TV Globo

A rotina na casa de Gracyanne Barbosa não deve mudar após o divórcio de Belo. A influenciadora revelou que seguirá morando com a mãe do cantor e com a filha dele, mesmo depois de oficializar a separação. A confirmação foi feita pela própria Gracyanne em conversa com o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Segundo ela, a convivência continua por escolha de todas as partes. “Elas querem seguir morando comigo, e eu também quero. Serão sempre bem-vindas na minha casa, assim como toda a família”, afirmou.

O divórcio foi assinado na quarta-feira (19), após uma ação movida por Gracyanne. Belo concordou integralmente com o fim da união, e o processo foi homologado sem partilha de bens, já que o casal não tem filhos juntos. A separação havia sido anunciada em abril de 2024, após 16 anos de relacionamento, mas passou por um período de suspensão em setembro, quando ambos tentaram uma conciliação direta — tentativa que acabou não avançando.