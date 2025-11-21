CLIMA

Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Capital registra fortes chuvas desde quinta (20) por causa de frente fria

Esther Morais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:29

Salvador tem tempo nublado Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Salvador deve seguir com tempo instável ao longo do fim de semana, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal). A capital baiana registra chuvas fortes desde quinta-feira (20) devido à atuação de uma frente fria no litoral, que mantém o céu carregado e aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos.

A previsão é de chuvas frequentes ainda nesta sexta (21) e no sábado (22), além de ventos moderados a fortes. No domingo (23), o clima apresenta leve melhora, mas ainda há possibilidade de pancadas isoladas e temperaturas que podem chegar a 29°C.

Confira previsão do tempo:

Sexta-feira (21)

A sexta será de céu totalmente nublado com chuva persistente ao longo do dia. A probabilidade de chuva é de 90%, com ventos fortes que podem chegar a 34 km/h. A temperatura varia entre 23°C e 27°C, e o índice de radiação ultravioleta (UV) fica entre 3 e 5, considerado moderado.

Sábado (22)

No sábado, o céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. A chance de precipitação é de 60%, com ventos moderados de até 20 km/h. As temperaturas ficam entre 21°C e 29°C, e o índice UV sobe para 6 e 7 (alto).

Domingo (23)

O domingo deve apresentar uma leve melhora, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva ao longo do dia. A probabilidade de chuva é de 50%, com ventos moderados de 25 km/h. As temperaturas variam entre 22°C e 29°C, e o índice UV atinge valores muito altos, entre 8 e 10.