Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Esther Morais
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:29
Salvador deve seguir com tempo instável ao longo do fim de semana, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal). A capital baiana registra chuvas fortes desde quinta-feira (20) devido à atuação de uma frente fria no litoral, que mantém o céu carregado e aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos.
A previsão é de chuvas frequentes ainda nesta sexta (21) e no sábado (22), além de ventos moderados a fortes. No domingo (23), o clima apresenta leve melhora, mas ainda há possibilidade de pancadas isoladas e temperaturas que podem chegar a 29°C.
Dia de chuva em Salvador
Sexta-feira (21)
A sexta será de céu totalmente nublado com chuva persistente ao longo do dia. A probabilidade de chuva é de 90%, com ventos fortes que podem chegar a 34 km/h. A temperatura varia entre 23°C e 27°C, e o índice de radiação ultravioleta (UV) fica entre 3 e 5, considerado moderado.
Sábado (22)
No sábado, o céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. A chance de precipitação é de 60%, com ventos moderados de até 20 km/h. As temperaturas ficam entre 21°C e 29°C, e o índice UV sobe para 6 e 7 (alto).
Domingo (23)
O domingo deve apresentar uma leve melhora, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva ao longo do dia. A probabilidade de chuva é de 50%, com ventos moderados de 25 km/h. As temperaturas variam entre 22°C e 29°C, e o índice UV atinge valores muito altos, entre 8 e 10.
A Codesal reforça que, em caso de emergência, a população deve ligar para o número 199.