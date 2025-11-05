Acesse sua conta
Robinho tem pena reduzida após fazer 11 cursos e ler livros em Tremembé

O benefício está previsto em lei

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 12:43

Robinho
Robinho Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo concedeu uma redução de 69 dias na pena do ex-jogador Robinho, que cumpre nove anos de prisão por violência sexual em grupo contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão, em 2013.

A diminuição foi publicada no Diário de Justiça em 28 de outubro e ocorreu após o ex-atleta participar de atividades educacionais e de leitura. Entre 9 de abril de 2024 e 22 de janeiro de 2025, Robinho realizou 11 cursos, totalizando 132 horas, segundo informação do colunista Rogério Gentile. Além disso, completou 464 horas de aulas do ensino médio entre julho e dezembro de 2024 e leu cinco livros - os títulos não foram divulgados.

O benefício está previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal e na Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que permitem o abatimento de pena por estudo e leitura.

Robinho

Robinho por Reprodução
Walter Delgatti e Robinho estão presos em Tremembé por Divulgação
Rudney e Robinho por Reprodução
Robinho por Divulgação I Globoplay
Robinho por Rafael Ribeiro/CBF
Robinho em audiência de custódia na sede da Justiça Federal de Santos por Jornal Nacional/Reprodução
Robinho por Reprodução/Hora 1
Robinho chega na penitenciária de Tremembé por Reprodução / TV Globo
Robinho por Ivan Storti/ Santos F
Robinho por Divulgação/Santos
Robinho por Reprodução/ TV Record
Robinho, ex-jogador de futebol por Reprodução
Robinho debochou de vítima e demonstrou medo que ela tivesse engravidado por Ivan Storti/Santos FC
Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão por Ricardo Saibun/Santos FC
Preso em Tremembé, Robinho falou pela primeira vez sobre vida na prisão por Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté
1 de 15
Robinho por Reprodução

“Faço tudo igual aos outros reeducandos”

Preso na penitenciária Dr. José Augusto Salgado, conhecida como Tremembé II, no Vale do Paraíba (SP), Robinho divide o espaço com outros condenados de casos de grande repercussão.

Em um vídeo recente divulgado pelo Conselho da Comunidade de Taubaté, o ex-jogador negou qualquer tipo de privilégio.

“Minha alimentação, o horário que eu durmo. É tudo igual a todos os outros reeducandos. Nunca comi nenhuma comida diferente, nunca tive nenhum tratamento diferente”, afirmou. “Faço tudo aquilo que os outros reeducandos também têm possibilidade de fazer, que é a oportunidade do trabalho, da leitura de um livro e, de vez em quando, quando queremos jogar um futebol, é liberado quando não tem trabalho no dia de domingo.”

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Fofocas e convívio com 'presos famosos' fazem Robinho pedir transferência de Tremembé

Robinho fala em Tremembé pela primeira vez após prisão: 'Nunca tive nenhum tipo de benefício'

Na prisão, Robinho desiste de entrevista ao SBT mesmo com autorização da Justiça

STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo

Hacker preso com Robinho diz que dupla prepara lançamento de plataforma de apostas

Condenação confirmada no Brasil

Robinho, que construiu carreira no Santos, Real Madrid, Milan e na Seleção Brasileira, foi condenado definitivamente pela Justiça italiana em 2022. O STJ homologou a sentença em março de 2024, permitindo que a pena fosse cumprida no Brasil — decisão confirmada pelo STF meses depois.

A investigação concluiu que o ex-jogador e outros cinco homens estupraram uma jovem embriagada. As provas incluíram interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça italiana, que confirmaram a participação de Robinho no crime.

Durante o processo, ele negou o estupro. Disse ter mantido relação sexual com a vítima, mas de forma consensual e apenas com ele. Em entrevista à Record TV, reforçou a versão: “Fizemos sexo oral e trocamos beijos. Estávamos ali com o consentimento dela. Ela estava consciente, em nenhum momento gritou ou pediu para parar. Quando vi que ela queria continuar com outros rapazes, eu fui embora para casa.”

Tags:

Tremembé Robinho

