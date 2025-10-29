Fofocas e convívio com 'presos famosos' fazem Robinho pedir transferência de Tremembé

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:03
Condenado por estupro, Robinho ingressou com um pedido para ser transferido da Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, onde cumpre pena há um ano e meio. O advogado dele, Mário Rossi Vale, solicitou que o ex-jogador seja levado para um dos centros de ressocialização de Limeira, Rio Claro ou Bragança Paulista, citando boa conduta, falta de punições disciplinares e até a possibilidade de desativação da atual unidade. A informação é do colunistas Ulisses Campbell, de O Globo.
O pedido foi encaminhado à juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, responsável pela corregedoria dos presídios da região de São José dos Campos. A magistrada afirmou não ter objeções à transferência, caso haja vaga e todos os requisitos legais sejam atendidos, mas lembrou que a análise e a decisão sobre remoções de internos são de responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por se tratar de questão administrativa.
Robinho
O pedido surge pouco depois de Robinho ser chamado pela própria juíza para explicar supostos privilégios dentro da prisão. Ele negou qualquer favorecimento e declarou que todos os detentos recebem “o mesmo tratamento”. No entanto, funcionários da unidade relataram que a presença do ex-atleta resultou em mudanças: seu pastor pessoal passou a fazer cultos na penitenciária, as visitas cresceram cerca de 30% por causa do assédio de curiosos e ele atua como técnico e jogador do time formado por presos, o Tremembé Futebol Clube. Além disso, é comum que presenteie companheiros com chuteiras e até arque com honorários de advogados para outros internos.
Apesar de manter uma rotina considerada estável, Robinho tem dito a servidores que quer deixar Tremembé. Entre as queixas estão o excesso de atenção, boatos e o convívio forçado com outros detentos famosos.
Batizada como Dr. José Augusto César Salgado, a Penitenciária II abriga parte dos cerca de 7 mil presos do complexo de Tremembé e ganhou fama como o “presídio dos famosos”. Por lá já passaram os irmãos Cristian e Daniel Cravinhos e Alexandre Nardoni, e ainda cumprem pena Roger Abdelmassih e Lindemberg Alves Fernandes.