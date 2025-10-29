Acesse sua conta
Fofocas e convívio com 'presos famosos' fazem Robinho pedir transferência de Tremembé

Pedido foi feito pouco depois de ex-jogador ser acusado de ter privilégios dentro da cadeia, onde é treinador e atacante do time de presos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:03

Preso em Tremembé, Robinho falou pela primeira vez sobre vida na prisão
Preso em Tremembé, Robinho falou pela primeira vez sobre vida na prisão Crédito: Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté

Condenado por estupro, Robinho ingressou com um pedido para ser transferido da Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, onde cumpre pena há um ano e meio. O advogado dele, Mário Rossi Vale, solicitou que o ex-jogador seja levado para um dos centros de ressocialização de Limeira, Rio Claro ou Bragança Paulista, citando boa conduta, falta de punições disciplinares e até a possibilidade de desativação da atual unidade. A informação é do colunistas Ulisses Campbell, de O Globo.

O pedido foi encaminhado à juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, responsável pela corregedoria dos presídios da região de São José dos Campos. A magistrada afirmou não ter objeções à transferência, caso haja vaga e todos os requisitos legais sejam atendidos, mas lembrou que a análise e a decisão sobre remoções de internos são de responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por se tratar de questão administrativa.

O pedido surge pouco depois de Robinho ser chamado pela própria juíza para explicar supostos privilégios dentro da prisão. Ele negou qualquer favorecimento e declarou que todos os detentos recebem “o mesmo tratamento”. No entanto, funcionários da unidade relataram que a presença do ex-atleta resultou em mudanças: seu pastor pessoal passou a fazer cultos na penitenciária, as visitas cresceram cerca de 30% por causa do assédio de curiosos e ele atua como técnico e jogador do time formado por presos, o Tremembé Futebol Clube. Além disso, é comum que presenteie companheiros com chuteiras e até arque com honorários de advogados para outros internos.

Apesar de manter uma rotina considerada estável, Robinho tem dito a servidores que quer deixar Tremembé. Entre as queixas estão o excesso de atenção, boatos e o convívio forçado com outros detentos famosos.

Batizada como Dr. José Augusto César Salgado, a Penitenciária II abriga parte dos cerca de 7 mil presos do complexo de Tremembé e ganhou fama como o “presídio dos famosos”. Por lá já passaram os irmãos Cristian e Daniel Cravinhos e Alexandre Nardoni, e ainda cumprem pena Roger Abdelmassih e Lindemberg Alves Fernandes.

