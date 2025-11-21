Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Thiago Brennand, o milionário condenado que estará na nova temporada de Tremembé

Prime Video confirmou nova temporada da série após sucesso estrondoso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:15

Thiago Brennand
Thiago Brennand Crédito: Reprodução

O empresário Thiago Antônio Brennand será um dos personagens da segunda temporada da série Tremembé, produzida pelo Prime Video, confirmada nesta sexta-feira (21) pela plataforma. A inclusão dele marca a entrada de mais um nome polêmico no “presídio dos famosos”.

Detalhes sobre data de estreia e quem viverá Brennand na série ainda não foram divulgados. Além dele, outro preso famoso que deve figurar no seriado é o ex-jogador Robinho - que curiosamente foi transferido de Tremembé na última semana.

O caso de Brennand ganhou repercussão nacional e envolveu denúncias graves: estupro, cárcere privado, violência, tortura, ameaça e outros crimes - muitos deles cometidos por anos, segundo as investigações.

Thiago Brennand

Thiago Brennand está preso por Divulgação
Thiago Brennand é condenado por agredir modelo em academia por Reprodução/Instagram
Thiago Brennand ameaçou delegada por Redes sociais
Thiago Brennand por Reprodução
Delegadas são suspeitas de favorecerem Thiago Brennand por Redes sociais
Thiago Brennand deve chegar ao Brasil com algemas nas mãos e pés por Redes sociais
Thiago Brennand ironiza possível ida à prisão por Redes sociais
1 de 7
Thiago Brennand está preso por Divulgação

O crime e as acusações

As vítimas de Brennand relatam um padrão de comportamento violento e sexualmente agressivo. Entre os crimes que pesam contra ele estão estupro, sequestro, cárcere privado, ameaça, tortura, lesão corporal, corrupção de menores, além de calúnia, injúria e difamação.

Um dos casos que chamou atenção foi da atriz Helena Gomes, quando um vídeo viralizou mostrando Brennand agredindo-a em uma academia. Após esse episódio, outras mulheres começaram a denunciar comportamentos abusivos.

Em outro caso, uma massagista descreveu uma abordagem agressiva: ela foi chamada para atendê-lo em sua mansão em Porto Feliz, onde havia uma coleção de armas. Segundo ela, Brennand mostrou as armas antes de iniciar a massagem e, quando ficaram a sós, passou a ameaçá-la e forçar a relação sexual. A juíza da 2ª Vara de Porto Feliz classificou seu comportamento como de “personalidade deturpada e violenta”.

Além disso, há relatos de que ele agredia pessoas próximas: ex-funcionários dizem que ele chegou a bater no próprio filho e usar choques elétricos.

Leia mais

Imagem - Condenado por estupro, Thiago Brennand deixa o Presídio de Tremembé

Condenado por estupro, Thiago Brennand deixa o Presídio de Tremembé

Imagem - Thiago Brennand consegue absolvição em processo por estupro

Thiago Brennand consegue absolvição em processo por estupro

Imagem - Empresário Thiago Brennand é condenado novamente por estupro

Empresário Thiago Brennand é condenado novamente por estupro

A fuga, a extradição e a prisão

Depois que as primeiras denúncias vieram à tona, Brennand deixou o Brasil. Ele foi para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, pouco depois de ser denunciado.

Sua extradição foi autorizada - e durante o voo de volta ao Brasil, ele foi escoltado por um escrivão da Interpol treinado em jiu-jítsu, dado seu histórico violento. Ele chegou ao Brasil em abril de 2023 e foi preso preventivamente.

Inicialmente, ele ficou no Centro de Detenção Provisória 1 (CDP) de Pinheiros, em São Paulo. Em junho de 2024, foi transferido para a Penitenciária II de Tremembé, no interior paulista.

Em 2025, ele conseguiu um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo relacionado a um caso de agressão em academia - mas continua preso em Tremembé por outras condenações, que podem totalizar cerca de 20 anos de reclusão.

O caso e a repercussão nacional

O caso envolvendo Thiago Brennand se tornou um dos episódios criminais mais comentados do país, não apenas pela gravidade das acusações, mas também pelo perfil do empresário, herdeiro de uma família de grande influência econômica. As denúncias revelaram um padrão de violência física e psicológica, com relatos de estupro, cárcere privado, tortura, agressões, ameaças e até corrupção de menores. A repercussão ganhou força a partir da divulgação do vídeo em que o empresário aparece agredindo a modelo Helena Gomes dentro de uma academia de São Paulo. A partir dali, outras mulheres passaram a denunciar abusos que, segundo elas, ocorriam havia anos.

A trajetória criminosa associada a Brennand foi descrita por diferentes vítimas como marcada por intimidação, uso de força, humilhações e, em alguns casos, exibição de armas para reforçar ameaças. Uma massagista afirmou, por exemplo, que foi chamada para um atendimento em sua mansão em Porto Feliz e que, ao ficar sozinha com o empresário, ele passou a ameaçá-la, forçou atos sexuais e mostrou armas espalhadas pela casa - detalhes confirmados posteriormente em sentença judicial. Ex-funcionários também relataram episódios de agressões dentro da residência, incluindo o uso de choques elétricos e violência até contra o próprio filho.

Com a escalada das denúncias, Brennand deixou o Brasil e viajou para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A decisão provocou críticas e levou ao pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. A devolução foi autorizada, e o empresário retornou ao país sob escolta da Interpol, chegando a São Paulo em abril de 2023, quando passou a cumprir prisão preventiva no CDP de Pinheiros. Em junho de 2024, foi transferido para a Penitenciária II de Tremembé, unidade conhecida por abrigar presos de grande repercussão e apelidada de “presídio dos famosos”.

Leia mais

Imagem - Sandrão processa Amazon por Tremembé e pede indenização de R$ 3 milhões

Sandrão processa Amazon por Tremembé e pede indenização de R$ 3 milhões

Imagem - Condenado por estupro, Robinho é transferido de Tremembé, o 'presídio dos famosos'

Condenado por estupro, Robinho é transferido de Tremembé, o 'presídio dos famosos'

Imagem - Irreconhecível, Sandrão reaparece após série Tremembé e relembra romance com Suzane von Richthofen

Irreconhecível, Sandrão reaparece após série Tremembé e relembra romance com Suzane von Richthofen

Condenações e situação atual

Desde sua prisão, Brennand passou por uma série de julgamentos. Em outubro de 2023, ele recebeu a primeira grande condenação: 10 anos e 6 meses de prisão por estuprar uma mulher norte-americana. Em janeiro de 2024, veio outra sentença pesada, desta vez de 8 anos, pelo estupro da massagista que relatou ter sido ameaçada com armas durante o atendimento. Também foi condenado por lesão corporal em um caso ocorrido na academia, com pena de 1 ano e 8 meses.

Em 2025, novas decisões reforçaram o tempo total que ele terá de cumprir: em setembro, foi condenado a mais 8 anos por estuprar uma estudante de medicina, além de ser obrigado a pagar indenização de R$ 200 mil. Um mês antes, outra pena havia sido reduzida pelo Tribunal de Justiça - de 10 anos e meio para 8 anos e 2 meses - em um caso de estupro filmado, com indenização de R$ 100 mil fixada para a vítima.

Apesar de ter conseguido um habeas corpus relacionado ao episódio da academia, Brennand permanece preso por causa das demais condenações, que somam mais de 18 anos de reclusão. Em Tremembé, cumpre pena em regime fechado, em uma unidade que abriga internos considerados de grande risco ou alta notoriedade. 

Tags:

Thiago Brennand

Mais recentes

Imagem - Tiros e confusão: quadrilha invade joalheria de shopping, rouba R$ 270 mil em relógios e termina presa

Tiros e confusão: quadrilha invade joalheria de shopping, rouba R$ 270 mil em relógios e termina presa
Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
Imagem - Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial

Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
02

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)
04

Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)