RELEMBRE O CASO

Quem é Thiago Brennand, o milionário condenado que estará na nova temporada de Tremembé

Prime Video confirmou nova temporada da série após sucesso estrondoso

Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:15

Thiago Brennand Crédito: Reprodução

O empresário Thiago Antônio Brennand será um dos personagens da segunda temporada da série Tremembé, produzida pelo Prime Video, confirmada nesta sexta-feira (21) pela plataforma. A inclusão dele marca a entrada de mais um nome polêmico no “presídio dos famosos”.

Detalhes sobre data de estreia e quem viverá Brennand na série ainda não foram divulgados. Além dele, outro preso famoso que deve figurar no seriado é o ex-jogador Robinho - que curiosamente foi transferido de Tremembé na última semana.

O caso de Brennand ganhou repercussão nacional e envolveu denúncias graves: estupro, cárcere privado, violência, tortura, ameaça e outros crimes - muitos deles cometidos por anos, segundo as investigações.

Thiago Brennand 1 de 7

O crime e as acusações

As vítimas de Brennand relatam um padrão de comportamento violento e sexualmente agressivo. Entre os crimes que pesam contra ele estão estupro, sequestro, cárcere privado, ameaça, tortura, lesão corporal, corrupção de menores, além de calúnia, injúria e difamação.

Um dos casos que chamou atenção foi da atriz Helena Gomes, quando um vídeo viralizou mostrando Brennand agredindo-a em uma academia. Após esse episódio, outras mulheres começaram a denunciar comportamentos abusivos.

Em outro caso, uma massagista descreveu uma abordagem agressiva: ela foi chamada para atendê-lo em sua mansão em Porto Feliz, onde havia uma coleção de armas. Segundo ela, Brennand mostrou as armas antes de iniciar a massagem e, quando ficaram a sós, passou a ameaçá-la e forçar a relação sexual. A juíza da 2ª Vara de Porto Feliz classificou seu comportamento como de “personalidade deturpada e violenta”.

Além disso, há relatos de que ele agredia pessoas próximas: ex-funcionários dizem que ele chegou a bater no próprio filho e usar choques elétricos.

A fuga, a extradição e a prisão

Depois que as primeiras denúncias vieram à tona, Brennand deixou o Brasil. Ele foi para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, pouco depois de ser denunciado.

Sua extradição foi autorizada - e durante o voo de volta ao Brasil, ele foi escoltado por um escrivão da Interpol treinado em jiu-jítsu, dado seu histórico violento. Ele chegou ao Brasil em abril de 2023 e foi preso preventivamente.

Inicialmente, ele ficou no Centro de Detenção Provisória 1 (CDP) de Pinheiros, em São Paulo. Em junho de 2024, foi transferido para a Penitenciária II de Tremembé, no interior paulista.

Em 2025, ele conseguiu um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo relacionado a um caso de agressão em academia - mas continua preso em Tremembé por outras condenações, que podem totalizar cerca de 20 anos de reclusão.

O caso e a repercussão nacional

O caso envolvendo Thiago Brennand se tornou um dos episódios criminais mais comentados do país, não apenas pela gravidade das acusações, mas também pelo perfil do empresário, herdeiro de uma família de grande influência econômica. As denúncias revelaram um padrão de violência física e psicológica, com relatos de estupro, cárcere privado, tortura, agressões, ameaças e até corrupção de menores. A repercussão ganhou força a partir da divulgação do vídeo em que o empresário aparece agredindo a modelo Helena Gomes dentro de uma academia de São Paulo. A partir dali, outras mulheres passaram a denunciar abusos que, segundo elas, ocorriam havia anos.

A trajetória criminosa associada a Brennand foi descrita por diferentes vítimas como marcada por intimidação, uso de força, humilhações e, em alguns casos, exibição de armas para reforçar ameaças. Uma massagista afirmou, por exemplo, que foi chamada para um atendimento em sua mansão em Porto Feliz e que, ao ficar sozinha com o empresário, ele passou a ameaçá-la, forçou atos sexuais e mostrou armas espalhadas pela casa - detalhes confirmados posteriormente em sentença judicial. Ex-funcionários também relataram episódios de agressões dentro da residência, incluindo o uso de choques elétricos e violência até contra o próprio filho.

Com a escalada das denúncias, Brennand deixou o Brasil e viajou para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A decisão provocou críticas e levou ao pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. A devolução foi autorizada, e o empresário retornou ao país sob escolta da Interpol, chegando a São Paulo em abril de 2023, quando passou a cumprir prisão preventiva no CDP de Pinheiros. Em junho de 2024, foi transferido para a Penitenciária II de Tremembé, unidade conhecida por abrigar presos de grande repercussão e apelidada de “presídio dos famosos”.

Condenações e situação atual

Desde sua prisão, Brennand passou por uma série de julgamentos. Em outubro de 2023, ele recebeu a primeira grande condenação: 10 anos e 6 meses de prisão por estuprar uma mulher norte-americana. Em janeiro de 2024, veio outra sentença pesada, desta vez de 8 anos, pelo estupro da massagista que relatou ter sido ameaçada com armas durante o atendimento. Também foi condenado por lesão corporal em um caso ocorrido na academia, com pena de 1 ano e 8 meses.

Em 2025, novas decisões reforçaram o tempo total que ele terá de cumprir: em setembro, foi condenado a mais 8 anos por estuprar uma estudante de medicina, além de ser obrigado a pagar indenização de R$ 200 mil. Um mês antes, outra pena havia sido reduzida pelo Tribunal de Justiça - de 10 anos e meio para 8 anos e 2 meses - em um caso de estupro filmado, com indenização de R$ 100 mil fixada para a vítima.