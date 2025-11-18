Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sandrão processa Amazon por Tremembé e pede indenização de R$ 3 milhões

Sandrão já havia demonstrado insatisfação com a repercussão da série

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Elaine Sanoli

  • Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21:37

Veja como está Sandrão hoje em dia
Sandrão e Suzane se relacionaram durante estadia no presídio de Tremembé Crédito: Reprodução

Após o lançamento e a repercussão da série Tremembé, Sandra Regina Ruiz Gomes, mais conhecida como Sandrão, entrou com um processo judicial contra a Amazon, detentora do Prime Video e responsável pela produção da obra. Segundo informações da Folha de S.Paulo, ela solicita o pagamento de indenização por danos morais, uso indevido de imagem e “excesso de liberdade de expressão”, no valor de R$ 3 milhões.

Sandrão já havia demonstrado insatisfação com a repercussão da série, que teria reacendido o estigma sobre seu nome e dificultado sua rotina fora da prisão. Atualmente, ela cumpre pena em regime aberto até janeiro de 2028.

Veja como está Sandrão hoje em dia

Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução
1 de 6
Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução

Sandra e seu advogado afirmam que a obra apresenta episódios que não constam do processo criminal e que podem gerar novas implicações legais. Uma das sequências motivou a decisão de buscar a Justiça: a cena em que a personagem entrega ao menor de idade a arma usada no crime.

“Isso jamais ocorreu. Nos autos consta apenas sua participação nas ligações feitas para exigir o resgate. A cena inventa um agravante que não existe”, disse o defensor ao repórter Roberto Cabrini durante entrevista.

Sandrão em "Tremembé"

Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Sandrão é retrada na série Tremembé que estreou nesta sexta-feira (31) por Divulgação (Primie Video) | Reprodução (Redes Sociais)
Suzane, Sandrão e Elize por Reprodução
Suzane e Sandrão por Reprodução
Letícia Rodrigues como Sandrão na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Sandrão foi condenada a 27 anos de prisão por sequestro e morte de um adolescente por Reprodução/Record
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
1 de 9
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação

Para Sandra, a dramatização ultrapassa os limites da ficção ao atribuir condutas inexistentes e ressuscitar um passado que ela afirma já ter enfrentado. “Eu já cumpri a pena que a Justiça me deu. Agora estou sendo julgada de novo pela opinião pública”, disse.

Junto a três comparsas, Sandrão, então com 20 anos, raptou o vizinho adolescente de 14 anos, exigindo um resgate de R$ 40 mil, posteriormente reduzido para R$ 3 mil. Apesar do pagamento, o garoto foi executado e encontrado amarrado, amordaçado, com um saco plástico na cabeça e um tiro na nuca. Ele foi morto porque teria reconhecido a vizinha Sandrão entre os envolvidos.

Sandrão namorou Elize e Suzane na cadeia

Suzane e Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
1 de 5
Suzane e Sandrão por Reprodução

Sandrão era apontada como quem fazia as ligações ameaçadoras à família da vítima. Durante o processo, ela alegou que teria sido obrigada a participar por um dos comparsas e negou ter tido intenção de matar o adolescente.

De acordo com a Folha, Sandrão também contesta o fato de ser apontada como a mentora de todo o crime. Ao jornal, a empresa afirmou que não comenta processos judiciais. 

Tags:

Tremembé Suzane von Richthofen Sandrão Elize Matsunaga

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro 'não tem medo de Papuda', afirma Magno Malta após visita

Bolsonaro 'não tem medo de Papuda', afirma Magno Malta após visita
Imagem - Lula rebate chanceler alemão após críticas a Belém: ‘Deveria ter ido a um boteco’

Lula rebate chanceler alemão após críticas a Belém: ‘Deveria ter ido a um boteco’
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2941, desta terça-feira (18)

Resultado da Mega-Sena 2941, desta terça-feira (18)

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
02

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
03

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (18 de novembro) pede força para 3 signos: você precisará ser forte para lidar com mentiras e traições
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (18 de novembro) pede força para 3 signos: você precisará ser forte para lidar com mentiras e traições