JUSTIÇA

Sandrão processa Amazon por Tremembé e pede indenização de R$ 3 milhões

Sandrão já havia demonstrado insatisfação com a repercussão da série



Elaine Sanoli

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21:37

Sandrão e Suzane se relacionaram durante estadia no presídio de Tremembé Crédito: Reprodução

Após o lançamento e a repercussão da série Tremembé, Sandra Regina Ruiz Gomes, mais conhecida como Sandrão, entrou com um processo judicial contra a Amazon, detentora do Prime Video e responsável pela produção da obra. Segundo informações da Folha de S.Paulo, ela solicita o pagamento de indenização por danos morais, uso indevido de imagem e “excesso de liberdade de expressão”, no valor de R$ 3 milhões.

Sandrão já havia demonstrado insatisfação com a repercussão da série, que teria reacendido o estigma sobre seu nome e dificultado sua rotina fora da prisão. Atualmente, ela cumpre pena em regime aberto até janeiro de 2028.

Veja como está Sandrão hoje em dia 1 de 6

Sandra e seu advogado afirmam que a obra apresenta episódios que não constam do processo criminal e que podem gerar novas implicações legais. Uma das sequências motivou a decisão de buscar a Justiça: a cena em que a personagem entrega ao menor de idade a arma usada no crime.

“Isso jamais ocorreu. Nos autos consta apenas sua participação nas ligações feitas para exigir o resgate. A cena inventa um agravante que não existe”, disse o defensor ao repórter Roberto Cabrini durante entrevista.

Sandrão em "Tremembé" 1 de 9

Para Sandra, a dramatização ultrapassa os limites da ficção ao atribuir condutas inexistentes e ressuscitar um passado que ela afirma já ter enfrentado. “Eu já cumpri a pena que a Justiça me deu. Agora estou sendo julgada de novo pela opinião pública”, disse.

Junto a três comparsas, Sandrão, então com 20 anos, raptou o vizinho adolescente de 14 anos, exigindo um resgate de R$ 40 mil, posteriormente reduzido para R$ 3 mil. Apesar do pagamento, o garoto foi executado e encontrado amarrado, amordaçado, com um saco plástico na cabeça e um tiro na nuca. Ele foi morto porque teria reconhecido a vizinha Sandrão entre os envolvidos.

Sandrão namorou Elize e Suzane na cadeia 1 de 5

Sandrão era apontada como quem fazia as ligações ameaçadoras à família da vítima. Durante o processo, ela alegou que teria sido obrigada a participar por um dos comparsas e negou ter tido intenção de matar o adolescente.