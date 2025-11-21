CRIME EM CAMPINAS

Tiros e confusão: quadrilha invade joalheria de shopping, rouba R$ 270 mil em relógios e termina presa

Na troca de tiros com polícia, seis suspeitos foram presos e material foi recuperado

Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:14

Tiroteio assustou clientes Crédito: Reprodução

A caçada aos suspeitos que roubaram a Relojoaria Monte Cristo, no Shopping Iguatemi Campinas, terminou com parte do material recuperado e sete detidos. De acordo com a Polícia Civil, 37 dos 70 relógios de luxo levados no assalto desta quinta-feira (20) foram encontrados - todos avaliados em R$ 270 mil, segundo o comandante Leonardo Akira Takahashi, do CPI-2, em entrevista à rádio CBN.

A maior parte dos itens, 30 relógios, foi abandonada às pressas no estacionamento do shopping. Outros sete estavam dentro de um carro roubado apreendido em Pedreira (SP), onde a Guarda Municipal interceptou o veículo após orientações do helicóptero Águia. No local, dois homens foram presos ao tentar fugir. Um terceiro, baleado, não conseguiu deixar o carro e foi levado para a Santa Casa da cidade.

Ainda no Iguatemi, outro suspeito também foi baleado e capturado na saída do empreendimento. A Prefeitura de Campinas informou que ele foi conduzido pela Guarda Municipal ao Hospital de Clínicas da Unicamp.

No total, seis pessoas acabaram presas em flagrante e um adolescente foi apreendido. A Polícia Civil segue apurando se há mais envolvidos e solicitou as imagens das câmeras do shopping e da loja para identificar outros participantes do crime. O caso foi registrado como roubo majorado e associação criminosa na 1ª DIG de Campinas.

O que diz o shopping

Em comunicado, o Iguatemi Campinas afirmou que houve “uma ocorrência” em uma de suas operações e destacou que ninguém ficou ferido.

"O shopping esclarece que todos os clientes e colaboradores estão bem e em segurança, e reforça que está contribuindo com as investigações."

Como foi a ação

A Polícia Militar mobilizou equipes em terra e contou com o apoio do helicóptero Águia nas buscas. Os criminosos utilizaram dois veículos durante o assalto; um deles foi recuperado em Pedreira com parte dos relógios e três suspeitos.