POLÍTICA

Moraes determina a prisão de Alexandre Ramagem após fotos do deputado nos EUA

Polícia Federal deve pedir inclusão de Ramagem na lista da Interpol

Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:44

Alexandre Ramagem foi condenado pelo STF Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) teve a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O parlamentar foi visto nos Estados Unidos em um condomínio de luxo, na cidade de North Miami nos últimos dias, mesmo sendo alvo de medidas cautelares.

Entre as proibições impostas pelo STF estão a de se ausentar do país e a determinação de entregar todos os passaportes (nacionais e estrangeiros), em razão das investigações contra o deputado. Ramagem foi condenado a 16 anos e um mês de prisão por participação nos atos antidemocráticos de janeiro de 2023, por três dos cinco crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A Polícia Federal (PF) vai solicitar a inclusão do nome do deputado na Difusão Vermelha da Interpol, segundo informações da CNN. A inclusão permite que a polícia prenda Ramagem nos Estados Unidos, onde ele está, além de reforçar a cooperação policial com autoridades dos Estados Unidos.

Segundo informações do G1, Ramagem teria viajado de avião para Boa Vista (RR), de onde partiu de carro, em uma viagem clandestina em direção à fronteira, e seguiu para outro país.