ABIN PARALELA

PF indicia Bolsonaro, Carlos e Ramagem por espionagem ilegal com uso da Abin

As conclusões da investigação foram formalmente encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal (STF)

A apuração teve início em 2019, após virem à tona informações sobre o uso do software de vigilância "First Mile" dentro da agência. O sistema teria sido empregado para monitorar ilegalmente alvos determinados, sem respaldo judicial. De acordo com os investigadores, além do uso do programa, a Abin sob Ramagem teria atuado em outras operações de inteligência paralelas e ilegais.>