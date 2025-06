ESCÂNDALO

Farra do INSS: a mansão do chefe do sindicato do irmão de Lula

Propriedade de Milton Cavalo, chefe do Sindnapi, não está em nome dele. Imagens mostram Cavalo e o irmão do presidente na mansão

Publicado em 17 de junho de 2025 às 08:49

Mansão de Milton Cavalo Crédito: Reprodução

O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), Milton Baptista de Souza, o Milton Cavalo, construiu uma mansão com piscina ao mesmo tempo que a entidade ampliava os ganhos com descontos de aposentados do INSS.>

O Sindnapi é filiado à central Força Sindical, entidade que tem entre seus dirigentes quadros do partido Solidariedade. O vice-presidente do Sindnapi é o sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico, de 83 anos. Frei Chico é irmão mais velho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O sítio de Milton Cavalo é localizado em Ibiúna (SP), no bairro Votorantim — trata-se de um conjunto de chácaras, anteriormente conhecido como “Loteamento dos Pintos”. Na Receita Federal, a propriedade aparece como sede de uma firma de “criação de equinos” registrada com o nome de Milton em maio de 2011.>

Questionado pela reportagem do Metrópoles, Cavalo disse, por meio da assessoria de imprensa, que o sítio foi adquirido em 2010. Pontuou ainda que todas as “melhorias e modificações” na propriedade foram “feitas com recursos próprios, fruto do trabalho pessoal de Milton Cavalo e de sua família, sem qualquer relação com a arrecadação do Sindnapi”.>