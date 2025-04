OPERAÇÃO SEM DESCONTO

Irmão de Lula é vice-presidente de sindicato alvo da PF contra fraudes no INSS

Agentes foram ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) para cumprir mandados de busca

O irmão mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), que foi um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (23) contra um esquema bilionário envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).>