ABRIU O CORAÇÃO

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, expõe detalhes da relação de Gabriela Versiani com neto: ‘Nunca quis o lugar de ninguém’

Empresária ressaltou boa relação da influenciadora com Léo, fruto do relacionamento de Marília Mendonça com Murilo Huff

Felipe Sena

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:05

Dona Ruth comentou publicação feita pela influenciadora com o neto Crédito: Reprodução | Instagram

A empresária Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente de avião em novembro de 2021, usou as redes sociais para abrir o coração sobre a relação da influenciadora digital Gabriela Versiani com o neto, Léo. A criança de 5 anos é fruto do relacionamento da sertaneja, que morreu em 2021, com o músico Murilo Huff, atual noio da influencer.

Em uma publicação feita no perfil da coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, no Instagram, Dona Ruth comentou que Gabriela mantém uma relação de carinho com o neto e que nunca tentou pegar o lugar de ninguém.

“Ela sempre muito carinhosa com Léo, sempre tratou ele com muito amor e nunca quis o lugar de ninguém. Que eles sejam muito felizes”, escreveu Dona Ruth.

O comentário veio pouco depois de Gabriela Versiani compartilhar com os seguidores um momento carinhoso ao lado de Léo, nas redes sociais, pouco antes de sair para um compromisso e destacou proximidade com o menino.

Através dos stories do Instagram. Gabriela contou que Léo fez um pedido especial ao vê-la se preparar para sair. “Gabi, só se você dormir comigo”, disse o menino, segundo relato da influenciadora. Ela explicou que a rotina acabou sendo ajustada por causa do carinho e pedido do pequeno.

“E assim a gente atrasa tudo pra fazer uma ‘quiança’ cochilar pra aguentar o cine com os migos kkkkk”, escreveu Gabriela, ao relatar o momento vivido em casa. Em seguida, ela completou a publicação com uma mensagem afetuosa: “(Tempo vai com calma)”, concluiu.

Críticas ao relacionamento de Murilo Huff e Gabriela Versiani

Após anunciarem que estavam oficialmente namorando, Murilo Huff e Gabriela Versiani sofreram diversas críticas nas redes sociais. As críticas geralmente envolvem comparações com o relacionamento anterior dele com Marília Mendonça e a interação de Gabriela com Léo.

Em dezembro de 2025, Murilo chegou a rebater críticas sobre a relação da namorada com o filho. O músico ressaltou a boa relação de Gabi com o pequeno. "Se todos pudessem ver o quanto a Gabriela me ajuda com o Léo, ama ele e faz tudo de coração, ninguém atacaria ela! A intenção não é substituir ninguém, é apenas dar amor e carinho, sempre com respeito pelo papel de cada um na vida dele", comentou.