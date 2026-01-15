Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, expõe detalhes da relação de Gabriela Versiani com neto: ‘Nunca quis o lugar de ninguém’

Empresária ressaltou boa relação da influenciadora com Léo, fruto do relacionamento de Marília Mendonça com Murilo Huff

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:05

Dona Ruth comentou publicação feita pela influenciadora com o neto
Dona Ruth comentou publicação feita pela influenciadora com o neto Crédito: Reprodução | Instagram

A empresária Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente de avião em novembro de 2021, usou as redes sociais para abrir o coração sobre a relação da influenciadora digital Gabriela Versiani com o neto, Léo. A criança de 5 anos é fruto do relacionamento da sertaneja, que morreu em 2021, com o músico Murilo Huff, atual noio da influencer.

Em uma publicação feita no perfil da coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, no Instagram, Dona Ruth comentou que Gabriela mantém uma relação de carinho com o neto e que nunca tentou pegar o lugar de ninguém.

Marília Mendonça, Murilo Huff, Léo e Dona Ruth

Marília Mendonça e o filho, Leo por Reprodução
Marília Mendonça e o filho, Leo por Reprodução
Marília Mendonça eo filho, Léo por Reprodução
Murilo Huff curtiu post em sua defesa por Reprodução/Instagram
Murilo Huff e o filho, Leo por Reprodução
Leo, Murilo Huff e Dona Ruth por Reprodução
Dona Ruth e o neto, Leo por Reprodução
Murilo Huff e o filho, Leo por Reprodução
1 de 8
Marília Mendonça e o filho, Leo por Reprodução

Leia mais

Imagem - Dona Ruth rebate críticas de Roberta Miranda: 'Vou pedir para meu advogado te parar'

Dona Ruth rebate críticas de Roberta Miranda: 'Vou pedir para meu advogado te parar'

Imagem - Dona Ruth reage a ataques nas redes às vésperas do aniversário de Marília Mendonça: ‘O luto merece respeito’

Dona Ruth reage a ataques nas redes às vésperas do aniversário de Marília Mendonça: ‘O luto merece respeito’

Imagem - Áudio enviado para Dona Ruth sobre seguro de vida contradiz versão contada no 'Fantástico'

Áudio enviado para Dona Ruth sobre seguro de vida contradiz versão contada no 'Fantástico'

“Ela sempre muito carinhosa com Léo, sempre tratou ele com muito amor e nunca quis o lugar de ninguém. Que eles sejam muito felizes”, escreveu Dona Ruth.

O comentário veio pouco depois de Gabriela Versiani compartilhar com os seguidores um momento carinhoso ao lado de Léo, nas redes sociais, pouco antes de sair para um compromisso e destacou proximidade com o menino.

Através dos stories do Instagram. Gabriela contou que Léo fez um pedido especial ao vê-la se preparar para sair. “Gabi, só se você dormir comigo”, disse o menino, segundo relato da influenciadora. Ela explicou que a rotina acabou sendo ajustada por causa do carinho e pedido do pequeno.

“E assim a gente atrasa tudo pra fazer uma ‘quiança’ cochilar pra aguentar o cine com os migos kkkkk”, escreveu Gabriela, ao relatar o momento vivido em casa. Em seguida, ela completou a publicação com uma mensagem afetuosa: “(Tempo vai com calma)”, concluiu.

Críticas ao relacionamento de Murilo Huff e Gabriela Versiani

Após anunciarem que estavam oficialmente namorando, Murilo Huff e Gabriela Versiani sofreram diversas críticas nas redes sociais. As críticas geralmente envolvem comparações com o relacionamento anterior dele com Marília Mendonça e a interação de Gabriela com Léo.

Em dezembro de 2025, Murilo chegou a rebater críticas sobre a relação da namorada com o filho. O músico ressaltou a boa relação de Gabi com o pequeno. "Se todos pudessem ver o quanto a Gabriela me ajuda com o Léo, ama ele e faz tudo de coração, ninguém atacaria ela! A intenção não é substituir ninguém, é apenas dar amor e carinho, sempre com respeito pelo papel de cada um na vida dele", comentou.

Murilo e Gabriela começaram a namorar em junho de 2023, assumindo publicamente o romance após se conheceram durante a gravação de um clipe em Fernando de Noronha, em maio do mesmo ano, e se apaixonaram durante as filmagens.

Tags:

Murilo Huff léo E Dona Ruth Dona Ruth

Mais recentes

Imagem - O alerta de cientistas para que você desacelere em suas metas para 2026

O alerta de cientistas para que você desacelere em suas metas para 2026
Imagem - Brigido diz que Henri Castelli revirou os olhos durante convulsão e cogita momento à espiritualidade: ‘Ele fez Jesus Cristo’

Brigido diz que Henri Castelli revirou os olhos durante convulsão e cogita momento à espiritualidade: ‘Ele fez Jesus Cristo’
Imagem - Quarto Branco do BBB 26 se torna o mais longo da história do reality; veja quem segue na disputa

Quarto Branco do BBB 26 se torna o mais longo da história do reality; veja quem segue na disputa

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)
01

Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)

Imagem - Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados
02

Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados

Imagem - Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)
03

Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
04

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça