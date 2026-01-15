FAMOSOS

Poliana Rocha revela convite da Globo para o BBB 26 e explica por que disse 'não'

Esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe abriu o jogo com os seguidores nesta quinta (15)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22:46

Poliana Rocha Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (15), a jornalista e influenciadora, Poliana Rocha, confirmou que foi convidada para integrar o grupo Camarote do BBB 26.

Ao ser questionada por um seguidor se os boatos sobre o convite eram reais, Poli não fez mistério. "Fiquei feliz demais com o convite e agradecida pela confiança, mas, por escolha pessoal, decidi não aceitar!", confessou a loira.

Apesar de não entrar em detalhes profundos, o "não" de Poliana parece estar ligado ao momento de paz que vive. Recentemente, a sogra de Virginia Fonseca voltou de uma viagem luxuosa por Rose Island, nas Bahamas, onde curtiu dias de sol e mar cristalino ao lado de Leonardo.

Vale lembrar que Poliana já flertou com o mundo dos realitys em 2025, quando participou de Poderosas do Cerrado, mas o desafio da Globo ficou para uma próxima oportunidade.