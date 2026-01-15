SAÚDE

'Sinal silencioso': Amigo revela sintoma que Titina Medeiros sentiu antes de descobrir câncer

Atriz, que faleceu aos 48 anos, confundiu dor persistente com problema de coluna

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22:13

Titina Medeiros Crédito: Reprodução

A partida precoce de Titina Medeiros, aos 48 anos, pegou o público de surpresa no último domingo (11). A atriz, que sempre foi muito reservada, lutava contra um câncer de pâncreas desde abril de 2025 e optou por enfrentar o tratamento longe dos holofotes. No entanto, um detalhe revelado por um amigo próximo durante o velório serve como um alerta crucial.

Raildon Lucena, amigo pessoal da artista, contou que o primeiro sinal de que algo estava errado foi uma dor constante nas costas. Na época, Titina chegou a cancelar sua participação em um festival no Ceará por acreditar que o incômodo era um simples problema na coluna. O diagnóstico real, contudo, só veio após cinco exames detalhados.

Muita gente não sabe, mas o pâncreas está localizado em uma parte profunda do abdome. Por isso, quando um tumor começa a crescer ali, a dor pode refletir diretamente na lombar ou na região média das costas, sendo facilmente confundida com uma hérnia de disco ou má postura.

Especialistas alertam que o sinal principal é quando essa dor não melhora com o tempo e não está ligada a nenhum movimento específico. Se você toma um analgésico e a dor volta, ou se ela vem acompanhada de perda de peso sem explicação e náuseas, o corpo está tentando te dizer algo sério.

O grande vilão do câncer de pâncreas é o seu silêncio. Nas fases iniciais, ele raramente apresenta sintomas claros. Como explicou a oncologista Clarissa Baldotto à revista Quem, o diagnóstico muitas vezes demora porque os pacientes buscam prontos-socorros diferentes e acabam sendo tratados apenas para os sintomas superficiais, como gastrite ou dores musculares.

Se uma dor persiste e os exames ortopédicos não trazem respostas claras, não ignore. É fundamental buscar uma avaliação médica detalhada com um especialista e investigar a fundo. Se você sente uma dor persistente que não cede e os exames ortopédicos não apresentam um diagnóstico claro, não interrompa a investigação. É fundamental procurar um médico clínico ou oncologista para uma avaliação detalhada.