Universo envia alívio e novas respostas ainda hoje (15): Lua em Sagitário traz a virada que 4 signos esperavam

Após dias de intensidade e densidade emocional, o céu se abre para o otimismo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:57

Se você sentiu que os últimos dias foram pesados e carregados de mistérios, pode respirar fundo. A Lua acaba de ingressar em Sagitário, e a mudança de clima é imediata: saímos das águas profundas de Escorpião para o fogo expansivo do arqueiro.

Para os nativos de Áries, Leão, Sagitário e Aquário, essa transição funciona como um "abrir de janelas" na alma. Problemas que pareciam insolúveis perdem o peso, e a vontade de olhar para o futuro com esperança volta a dominar o coração.

Essa energia de alívio não é apenas passageira; ela serve para te lembrar que a vida é maior do que as preocupações do dia a dia. Enquanto o Sol em Capricórnio pede que você continue sendo responsável, a Lua em Sagitário te dá a "fé" necessária para acreditar que o melhor ainda está por vir.

É o momento perfeito para planejar aquela viagem dos sonhos ou finalmente começar aquele curso que você vem adiando. O otimismo hoje não é uma ilusão, é uma ferramenta de poder.

Para quem busca respostas, elas podem surgir de onde menos se espera: um livro, um vídeo ou uma conversa despretensiosa com um amigo. A clareza mental que chega ainda hoje permite enxergar os obstáculos como degraus.

O convite do universo é simples: deixe o passado para trás e se permita rir um pouco mais. A leveza é o segredo para atrair boas notícias nesta reta final de semana.



