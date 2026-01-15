O futuro começa a se abrir após o dia de hoje (15 de janeiro) para 3 signos que se sentiam travados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:00
Depois desta quinta-feira, dia 15 de janeiro, a sensação é clara: não dá mais para ficar parado. A mudança não chega de forma caótica, mas como um chamado interno impossível de ignorar. Três signos entendem que o próximo passo depende deles e, ao aceitarem isso, passam a enxergar um futuro muito mais promissor do que imaginavam. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro: Você percebe que o maior bloqueio nunca esteve fora, mas dentro. Após o dia 15, algo se encaixa e você para de resistir ao novo. A clareza sobre seu valor cresce e, com ela, a vontade de agir. O futuro se torna mais empolgante quando você decide deixar o passado onde ele pertence.
Dica cósmica: Crescimento começa quando você para de se proteger do que pode te fazer avançar.
Libra: Uma mudança emocional importante acontece quando você entende que não precisa se contentar com menos. Depois do dia 15, fica impossível ignorar conversas adiadas e decisões evitadas. Ao assumir o controle das próprias relações, você abre caminho para experiências mais justas e satisfatórias.
Dica cósmica: Falar o que precisa ser dito é o primeiro passo para viver melhor.
Aquário: A virada vem com coragem para fazer diferente. Após o dia 15, você se sente mais livre para ousar, mudar rotas e apostar no que faz sentido para você. A sensação de escolha consciente traz motivação e abre portas para ambientes mais criativos e alinhados com quem você é.
Dica cósmica: Quando você assume sua autoria, a vida responde com novas possibilidades.
