Cor e número da sorte de hoje (15 de janeiro): avanços no amor e mais segurança nas decisões

Giuliana Mancini
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:00
Esta quinta-feira, dia 15 de janeiro, traz uma energia de crescimento emocional e reorganização de prioridades. Muitos signos sentem mais clareza nos sentimentos, enquanto questões financeiras e profissionais pedem escolhas conscientes, sem excessos. As cores e os números da sorte ajudam a fortalecer a confiança, o equilíbrio e a capacidade de avançar com mais segurança. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Novas conexões inspiram mudanças positivas nos planos. Organização financeira traz alívio, enquanto o apoio familiar mantém o astral elevado.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 4
Touro: Boas notícias na família aquecem o coração. Ganhos financeiros restauram a tranquilidade e marcam um ponto de virada importante.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 6
Gêmeos: Disciplina e constância fortalecem tanto a saúde quanto a vida profissional. O ambiente familiar favorece concentração e equilíbrio.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Câncer: Pendências financeiras se resolvem aos poucos. Comunicação clara em casa evita mal-entendidos e traz mais harmonia emocional.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 7
Leão: Tensões internas começam a se dissipar. A estabilidade financeira oferece segurança, enquanto o campo emocional passa por transformações profundas.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 9
Virgem: Sensação de segurança volta a crescer. Agir com discrição no trabalho evita conflitos e abre espaço para oportunidades futuras.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 22
Libra: Organização financeira se torna prioridade. Ajustes no ritmo profissional ajudam a preservar energia e clareza mental.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Escorpião: Planejamento financeiro consciente evita riscos. O dia favorece crescimento gradual e fortalecimento da confiança emocional.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 8
Sagitário: Reconhecimento inesperado eleva a motivação. Economia e planejamento ajudam a preparar novos projetos com mais segurança.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 11
Capricórnio: Conflitos exigem diálogo e maturidade. Evitar gastos por impulso ajuda a aliviar pressões e manter o equilíbrio.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 8
Aquário: O dia favorece conexões profissionais e soluções financeiras. Organização será essencial para manter tudo fluindo bem.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 4
Peixes: Planejamento financeiro traz estabilidade. Relações se fortalecem por meio de conversas honestas e gestos simples.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9