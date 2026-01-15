Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (15 de janeiro): avanços no amor e mais segurança nas decisões

O dia favorece reconciliações internas, fortalecimento dos vínculos afetivos e decisões práticas feitas com mais calma e maturidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quinta-feira, dia 15 de janeiro, traz uma energia de crescimento emocional e reorganização de prioridades. Muitos signos sentem mais clareza nos sentimentos, enquanto questões financeiras e profissionais pedem escolhas conscientes, sem excessos. As cores e os números da sorte ajudam a fortalecer a confiança, o equilíbrio e a capacidade de avançar com mais segurança. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Novas conexões inspiram mudanças positivas nos planos. Organização financeira traz alívio, enquanto o apoio familiar mantém o astral elevado.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 4

Touro: Boas notícias na família aquecem o coração. Ganhos financeiros restauram a tranquilidade e marcam um ponto de virada importante.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

Gêmeos: Disciplina e constância fortalecem tanto a saúde quanto a vida profissional. O ambiente familiar favorece concentração e equilíbrio.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Câncer: Pendências financeiras se resolvem aos poucos. Comunicação clara em casa evita mal-entendidos e traz mais harmonia emocional.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

Leão: Tensões internas começam a se dissipar. A estabilidade financeira oferece segurança, enquanto o campo emocional passa por transformações profundas.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 9

Virgem: Sensação de segurança volta a crescer. Agir com discrição no trabalho evita conflitos e abre espaço para oportunidades futuras.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 22

Libra: Organização financeira se torna prioridade. Ajustes no ritmo profissional ajudam a preservar energia e clareza mental.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Escorpião: Planejamento financeiro consciente evita riscos. O dia favorece crescimento gradual e fortalecimento da confiança emocional.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

Sagitário: Reconhecimento inesperado eleva a motivação. Economia e planejamento ajudam a preparar novos projetos com mais segurança.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 11

Capricórnio: Conflitos exigem diálogo e maturidade. Evitar gastos por impulso ajuda a aliviar pressões e manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Aquário: O dia favorece conexões profissionais e soluções financeiras. Organização será essencial para manter tudo fluindo bem.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Peixes: Planejamento financeiro traz estabilidade. Relações se fortalecem por meio de conversas honestas e gestos simples.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

