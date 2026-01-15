Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câncer, Peixes e mais 1 signo finalmente conseguem se libertar de um ciclo de tristeza e sofrimento emocional hoje (15 de janeiro)

Um ponto de virada traz alívio, firmeza e a sensação de que agora é possível respirar de novo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Depois de um período emocionalmente pesado, algumas pessoas começam a sentir que a tristeza já não tem mais o mesmo poder. Não é negação do que foi vivido, mas uma nova estabilidade interna que permite avançar. A partir de hoje, dia 15 de janeiro, três signos alcançam esse ponto de virada e entendem que já têm força suficiente para mudar a própria história emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O passado perde força e 5 signos vivem um dia que muda tudo emocionalmente hoje (14 de janeiro)

O passado perde força e 5 signos vivem um dia que muda tudo emocionalmente hoje (14 de janeiro)

Imagem - Hoje (15 de janeiro), mudanças sutis surpreendem os signos e abrem caminhos que não estavam nos planos

Hoje (15 de janeiro), mudanças sutis surpreendem os signos e abrem caminhos que não estavam nos planos

Imagem - Touro e outros 2 signos deixam a instabilidade para trás e atraem mais abundância a partir de hoje (14 de janeiro)

Touro e outros 2 signos deixam a instabilidade para trás e atraem mais abundância a partir de hoje (14 de janeiro)

Câncer: Hoje você encara uma verdade emocional que vinha evitando. Em vez de esperar que algo externo resolva sua dor, você entende que a mudança começa em você. Esse reconhecimento traz maturidade e autonomia emocional. A tristeza perde espaço porque você deixa de se sentir à deriva e passa a confiar mais em si mesmo.

Dica cósmica: assumir responsabilidade emocional também é um ato de amor próprio.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Virgem: Você percebe que grande parte da sua tristeza vinha do excesso de responsabilidades que nunca foram realmente suas. Hoje, a decisão consciente de soltar esse peso muda tudo. Ao se libertar da culpa e da cobrança excessiva, você abre espaço para leveza e equilíbrio emocional.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser resolvido por você para estar em paz.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Peixes: Uma sensação de estabilidade emocional começa a se firmar hoje. A insegurança que alimentava sua tristeza perde força, e você entende que seus sentimentos não definem quem você é. Ao retomar sua criatividade e autenticidade, a dor emocional se dissolve naturalmente.

Dica cómica: reconectar-se com quem você é de verdade cura mais do que insistir em entender a dor.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Virgem Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Henri Castelli é eliminado do BBB 26 após ter duas convulsões

Henri Castelli é eliminado do BBB 26 após ter duas convulsões
Imagem - Hoje (15 de janeiro), mudanças sutis surpreendem os signos e abrem caminhos que não estavam nos planos

Hoje (15 de janeiro), mudanças sutis surpreendem os signos e abrem caminhos que não estavam nos planos
Imagem - Carta 'Os Peixes' domina o Baralho Cigano de quinta (15 de janeiro): recompensas materiais e colheita de esforços vão chegar

Carta 'Os Peixes' domina o Baralho Cigano de quinta (15 de janeiro): recompensas materiais e colheita de esforços vão chegar

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo
01

Ex-Vitória começa ano em alta com triunfo e assistência em clube de São Paulo

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
03

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - 'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida
04

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida