Câncer, Peixes e mais 1 signo finalmente conseguem se libertar de um ciclo de tristeza e sofrimento emocional hoje (15 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 05:00
Depois de um período emocionalmente pesado, algumas pessoas começam a sentir que a tristeza já não tem mais o mesmo poder. Não é negação do que foi vivido, mas uma nova estabilidade interna que permite avançar. A partir de hoje, dia 15 de janeiro, três signos alcançam esse ponto de virada e entendem que já têm força suficiente para mudar a própria história emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".
Câncer: Hoje você encara uma verdade emocional que vinha evitando. Em vez de esperar que algo externo resolva sua dor, você entende que a mudança começa em você. Esse reconhecimento traz maturidade e autonomia emocional. A tristeza perde espaço porque você deixa de se sentir à deriva e passa a confiar mais em si mesmo.
Dica cósmica: assumir responsabilidade emocional também é um ato de amor próprio.
Características de Câncer
Virgem: Você percebe que grande parte da sua tristeza vinha do excesso de responsabilidades que nunca foram realmente suas. Hoje, a decisão consciente de soltar esse peso muda tudo. Ao se libertar da culpa e da cobrança excessiva, você abre espaço para leveza e equilíbrio emocional.
Dica cósmica: nem tudo precisa ser resolvido por você para estar em paz.
Características do signo de Virgem
Peixes: Uma sensação de estabilidade emocional começa a se firmar hoje. A insegurança que alimentava sua tristeza perde força, e você entende que seus sentimentos não definem quem você é. Ao retomar sua criatividade e autenticidade, a dor emocional se dissolve naturalmente.
Dica cómica: reconectar-se com quem você é de verdade cura mais do que insistir em entender a dor.
Características de Peixes