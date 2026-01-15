ASTROLOGIA

Câncer, Peixes e mais 1 signo finalmente conseguem se libertar de um ciclo de tristeza e sofrimento emocional hoje (15 de janeiro)

Um ponto de virada traz alívio, firmeza e a sensação de que agora é possível respirar de novo

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Depois de um período emocionalmente pesado, algumas pessoas começam a sentir que a tristeza já não tem mais o mesmo poder. Não é negação do que foi vivido, mas uma nova estabilidade interna que permite avançar. A partir de hoje, dia 15 de janeiro, três signos alcançam esse ponto de virada e entendem que já têm força suficiente para mudar a própria história emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Hoje você encara uma verdade emocional que vinha evitando. Em vez de esperar que algo externo resolva sua dor, você entende que a mudança começa em você. Esse reconhecimento traz maturidade e autonomia emocional. A tristeza perde espaço porque você deixa de se sentir à deriva e passa a confiar mais em si mesmo.

Dica cósmica: assumir responsabilidade emocional também é um ato de amor próprio.

Características de Câncer 1 de 7

Virgem: Você percebe que grande parte da sua tristeza vinha do excesso de responsabilidades que nunca foram realmente suas. Hoje, a decisão consciente de soltar esse peso muda tudo. Ao se libertar da culpa e da cobrança excessiva, você abre espaço para leveza e equilíbrio emocional.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser resolvido por você para estar em paz.

Características do signo de Virgem 1 de 8

Peixes: Uma sensação de estabilidade emocional começa a se firmar hoje. A insegurança que alimentava sua tristeza perde força, e você entende que seus sentimentos não definem quem você é. Ao retomar sua criatividade e autenticidade, a dor emocional se dissolve naturalmente.

Dica cómica: reconectar-se com quem você é de verdade cura mais do que insistir em entender a dor.