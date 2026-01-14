Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O passado perde força e 5 signos vivem um dia que muda tudo emocionalmente hoje (14 de janeiro)

Um dia de enfrentamento interno traz clareza, libertação emocional e decisões que mudam o rumo do futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos e passado
Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 14 de janeiro se apresenta como um verdadeiro ponto de virada para alguns signos. Emoções antigas vêm à tona não para causar dor, mas para serem finalmente compreendidas e superadas. O passado perde força, as repetições se encerram e surge uma sensação clara de que não é mais possível continuar do mesmo jeito. Para cinco signos, este é um momento poderoso de libertação emocional, coragem interna e escolha consciente por um futuro mais leve e verdadeiro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Touro e outros 2 signos deixam a instabilidade para trás e atraem mais abundância a partir de hoje (14 de janeiro)

Touro e outros 2 signos deixam a instabilidade para trás e atraem mais abundância a partir de hoje (14 de janeiro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (14 de janeiro): como atrair clareza para lidar com dinheiro e trabalho

Cor e número da sorte de hoje (14 de janeiro): como atrair clareza para lidar com dinheiro e trabalho

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)

Áries: Este é um dia de honestidade profunda consigo mesmo. Encarar o que dói pode não ser confortável, mas se mostra libertador. Ao parar de fingir que está tudo bem, você solta um peso antigo e sente a energia voltar a fluir. O futuro passa a parecer mais promissor justamente porque você escolheu não carregar mais o que trava seu crescimento.

Dica cósmica: Soltar é um ato de coragem, não de fraqueza.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Câncer: Hoje você reconhece que certas ideias do passado ainda influenciam suas decisões, mas decide interromper esse ciclo. A maturidade emocional conquistada ao longo do tempo fica evidente, e você entende que familiaridade não é o mesmo que verdade. Ao retomar sua autoridade emocional, você honra sua história sem permitir que ela limite o que ainda pode viver.

Dica cósmica: Seu futuro não precisa repetir o que já foi vivido.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Libra: Um recomeço se impõe como necessário, especialmente nas relações. O esforço constante para manter a harmonia começa a ferir sua própria identidade, e isso se torna impossível de ignorar. A clareza sobre suas necessidades muda tudo. Ao escolher a si mesmo, você recupera a paz interna e faz escolhas que restauram seu equilíbrio emocional.

Dica cósmica: Relações saudáveis começam com respeito por quem você é.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Escorpião: Este é um dia de retomada de poder pessoal. Emoções antigas ganham intensidade, mas não para te enfraquecer. Pelo contrário, elas revelam o quanto você cresceu. Ao compreender a origem de certas dores, você transforma sensibilidade em sabedoria. O futuro deixa de assustar e passa a ser visto como um território de força e propósito.

Dica cósmica: Sua profundidade é fonte de transformação, não de medo.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Capricórnio: Hoje você percebe o peso que carregou por tempo demais ao assumir responsabilidades que nunca foram só suas. A identidade construída em torno da resistência começa a ser questionada, e isso traz alívio imediato. Ao abandonar uma narrativa antiga sobre precisar aguentar tudo, você retoma o controle da própria vida e se permite viver com mais prazer e autenticidade.

Dica cósmica: Força também é saber descansar daquilo que já cumpriu seu papel.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Áries Libra Escorpião Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Solange Couto revela no BBB 26 que perdeu tudo após golpe: ‘Não tinha dinheiro nem para comer’

Solange Couto revela no BBB 26 que perdeu tudo após golpe: ‘Não tinha dinheiro nem para comer’
Imagem - Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'

Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'
Imagem - Thais Carla posa de calcinha e sutiã após perder 81kg e mostra novo corpo

Thais Carla posa de calcinha e sutiã após perder 81kg e mostra novo corpo

MAIS LIDAS

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
01

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV
02

Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV

Imagem - Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista
03

Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista

Imagem - Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador
04

Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador