ASTROLOGIA

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)

Velhas inseguranças perdem força e dão lugar a mais confiança pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos Crédito: Reprodução

Esta quarta-feira, dia 14 de janeiro, marca um ponto de virada emocional para alguns signos. Padrões antigos, medos automáticos e inseguranças que já não combinam com o presente começam a perder espaço. O que surge agora é uma relação mais honesta consigo mesmo, baseada em confiança, autenticidade e respeito pelos próprios limites. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Hoje, você percebe que muitas das suas inseguranças vinham da resistência à mudança. Ao entender que crescer não significa perder estabilidade, a autoconfiança começa a se fortalecer. Suas decisões passam a ser mais alinhadas com seus valores e com o seu próprio ritmo, sem tanta autocrítica.

Dica cósmica: Crescer também é uma forma de se proteger.

Câncer: O dia traz alívio emocional ao mostrar que você vinha se cobrando demais por medo de rejeição. Ao soltar padrões de defesa e expectativas impossíveis, sua confiança cresce de forma natural. Ser quem você é se mostra muito mais seguro do que tentar prever perdas que nem existem.

Dica cósmica: A autenticidade cria mais segurança do que a antecipação do medo.

Capricórnio: Hoje, você revê a forma como mede seu próprio valor. Antigas definições de sucesso deixam de fazer sentido, e a necessidade constante de provar algo começa a desaparecer. A confiança passa a vir do autorrespeito, não apenas do esforço ou do desempenho.

Dica cósmica: Você já é suficiente, mesmo quando não está se esforçando ao máximo.