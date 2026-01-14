Acesse sua conta
Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)

Velhas inseguranças perdem força e dão lugar a mais confiança pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos
Signos Crédito: Reprodução

Esta quarta-feira, dia 14 de janeiro, marca um ponto de virada emocional para alguns signos. Padrões antigos, medos automáticos e inseguranças que já não combinam com o presente começam a perder espaço. O que surge agora é uma relação mais honesta consigo mesmo, baseada em confiança, autenticidade e respeito pelos próprios limites. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Hoje, você percebe que muitas das suas inseguranças vinham da resistência à mudança. Ao entender que crescer não significa perder estabilidade, a autoconfiança começa a se fortalecer. Suas decisões passam a ser mais alinhadas com seus valores e com o seu próprio ritmo, sem tanta autocrítica.

Dica cósmica: Crescer também é uma forma de se proteger.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio)
Ludmilla (24 de abril)
Cauã Reymond (20 de maio)
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Câncer: O dia traz alívio emocional ao mostrar que você vinha se cobrando demais por medo de rejeição. Ao soltar padrões de defesa e expectativas impossíveis, sua confiança cresce de forma natural. Ser quem você é se mostra muito mais seguro do que tentar prever perdas que nem existem.

Dica cósmica: A autenticidade cria mais segurança do que a antecipação do medo.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho)
Marina Ruy Barbosa (30 de junho)
Lionel Messi (24 de junho)
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Capricórnio: Hoje, você revê a forma como mede seu próprio valor. Antigas definições de sucesso deixam de fazer sentido, e a necessidade constante de provar algo começa a desaparecer. A confiança passa a vir do autorrespeito, não apenas do esforço ou do desempenho.

Dica cósmica: Você já é suficiente, mesmo quando não está se esforçando ao máximo.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro)
Wanessa Camargo (28 de dezembro)
Selton Mello (30 de dezembro)
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Tags:

Signo Câncer Touro Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

