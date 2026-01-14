Cor e número da sorte de hoje (14 de janeiro): como atrair clareza para lidar com dinheiro e trabalho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:00
Esta quarta-feira, dia 14 de janeiro, traz um clima de movimento e ajustes importantes. Situações financeiras ganham destaque, exigindo mais atenção e estratégia, enquanto relações pessoais pedem diálogo e sensibilidade. As cores e os números da sorte ajudam a alinhar decisões, fortalecer a confiança e aproveitar melhor as oportunidades que surgem ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Apoio emocional de pessoas próximas melhora o astral e fortalece a confiança. Mudanças financeiras positivas incentivam novos planos, mas viagens podem exigir paciência.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 22
Touro: Evitar gastos desnecessários ajuda a manter a estabilidade. O dia favorece iniciativas profissionais e momentos de destaque em família.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 8
Gêmeos: Orientações financeiras acertadas trazem mais segurança. Estratégias novas no trabalho mostram potencial, enquanto assuntos familiares se resolvem com facilidade.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Câncer: Uma melhora financeira traz alívio e mais tranquilidade. O dia favorece crescimento profissional e avanços consistentes nos estudos.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
Leão: Cautela com dinheiro será essencial hoje. Mudanças inesperadas exigem adaptação, especialmente em compromissos e deslocamentos.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 11
Virgem: O dia pede atenção à saúde e paciência com resultados financeiros. Encontros familiares trazem acolhimento e sensação de reconexão.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 9
Libra: Propostas financeiras precisam ser analisadas com cuidado. Manter a harmonia em casa ajuda a equilibrar pressões externas.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 3
Escorpião: O tempo fica mais apertado, exigindo organização. Finanças caminham bem, desde que sejam administradas com prudência.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 6
Sagitário: Evitar hesitação é importante para não perder oportunidades. Assuntos familiares pedem paciência e escuta atenta.
Cor da sorte: Vermelho-claro
Número da sorte: 9
Capricórnio: Boas notícias financeiras elevam o ânimo. O dia favorece melhorias no trabalho e momentos animados em família.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 4
Aquário: Oportunidades surgem no momento certo, especialmente para quem trabalha de forma independente. Organização financeira traz mais leveza.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 1
Peixes: A clareza mental melhora decisões importantes. Ajustes no trabalho e em casa ajudam a alinhar planos de longo prazo.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 5