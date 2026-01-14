Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (14 de janeiro): como atrair clareza para lidar com dinheiro e trabalho

O dia favorece avanços práticos, reorganização financeira e escolhas conscientes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta quarta-feira, dia 14 de janeiro, traz um clima de movimento e ajustes importantes. Situações financeiras ganham destaque, exigindo mais atenção e estratégia, enquanto relações pessoais pedem diálogo e sensibilidade. As cores e os números da sorte ajudam a alinhar decisões, fortalecer a confiança e aproveitar melhor as oportunidades que surgem ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Apoio emocional de pessoas próximas melhora o astral e fortalece a confiança. Mudanças financeiras positivas incentivam novos planos, mas viagens podem exigir paciência.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 22

Touro: Evitar gastos desnecessários ajuda a manter a estabilidade. O dia favorece iniciativas profissionais e momentos de destaque em família.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 8

Gêmeos: Orientações financeiras acertadas trazem mais segurança. Estratégias novas no trabalho mostram potencial, enquanto assuntos familiares se resolvem com facilidade.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Câncer: Uma melhora financeira traz alívio e mais tranquilidade. O dia favorece crescimento profissional e avanços consistentes nos estudos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Leão: Cautela com dinheiro será essencial hoje. Mudanças inesperadas exigem adaptação, especialmente em compromissos e deslocamentos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

Virgem: O dia pede atenção à saúde e paciência com resultados financeiros. Encontros familiares trazem acolhimento e sensação de reconexão.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 9

Libra: Propostas financeiras precisam ser analisadas com cuidado. Manter a harmonia em casa ajuda a equilibrar pressões externas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 3

Escorpião: O tempo fica mais apertado, exigindo organização. Finanças caminham bem, desde que sejam administradas com prudência.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 6

Sagitário: Evitar hesitação é importante para não perder oportunidades. Assuntos familiares pedem paciência e escuta atenta.

Cor da sorte: Vermelho-claro

Número da sorte: 9

Capricórnio: Boas notícias financeiras elevam o ânimo. O dia favorece melhorias no trabalho e momentos animados em família.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

Aquário: Oportunidades surgem no momento certo, especialmente para quem trabalha de forma independente. Organização financeira traz mais leveza.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 1

Peixes: A clareza mental melhora decisões importantes. Ajustes no trabalho e em casa ajudam a alinhar planos de longo prazo.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 5

